إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة

جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة الدراسة التفصيلية التي أعدتها المحافظة لتحويل قرية "القلج" التابعة لمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات مجلس الوزراء بضبط منظومة العمران من خلال التوسع العمراني المخطط بما يؤدي بدوره الي التصدي للتوسع  العشوائي وما ينتج عنه من نتائج علي سلبية علي كافة القطاعات .

الزحف العمراني 

وأكد المحافظ أن الهدف الجوهري من هذا التحول هو استباق الزحف العمراني العشوائي ووضع ضوابط بنائية صارمة تمنح المنطقة طابع “المدينة”.

وأوضح أن هذا القرار سيمكن المحافظة من وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي متكامل، يشمل شوارع واسعة وخدمات نموذجية، إلى جانب استغلال أراضي ولاية أجهزة الدولة المختلفة بالمنطقة في توطين الخدمات التي سوف تحتاجها المدينة لاستكمال موقوماتها ، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.

في سياق متصل، كشف المهندس أيمن عطية عن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية كبرى لربط مدينة "القلج" المستقبلية بالطرق الحيوية، وعلى رأسها الطريق الدائري والطريق الأوسطي، لتسهيل حركة الانتقال وفتح آفاق استثمارية جديدة، كما أشار إلى البدء في التنسيق لردم المصرف الموجود بالمنطقة لتحسين الوضع البيئي والصحي.

وأشار المحافظ إلى أن "القلج" تمتلك بالفعل المقومات الأساسية للتحول إلى مدينة، وفي مقدمتها الكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي.

ووجه مديري المديريات ببدء مراجعة الاشتراطات اللازمة لإنشاء المبانى الخدمية، التي ستشمل مقرا لمجلس المدينة ومركز شرطة متطور، ومستشفى مركزي لتقديم رعاية طبية متميزة، وإدارات خدمية مستقلة لقطاعات (الصحة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، الثقافة، الزراعة، والأوقاف).

شهد الاجتماع حضور كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية بالإضافة إلى كافة مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، لضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات لتنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الدراسة التفصيلية قرية القلج

