طفرة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات بالقليوبية.. التفاصيل الكاملة

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات بكافة القطاعات الخدمية والصحية ومشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" خلال عام 2025.



وقال المحافظ أن المشروعات تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البيئة والتعليم والصحة إلى جانب تنفيذ الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية وفي القطاعات الخدمية التي تنعكس إيجابيا في تحقيق هدف بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

الخطط الاستثمارية

وتم خلال 2025 تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات المختلفة بمحافظة القليوبية ، وفق الخطط الاستثمارية بنسبة تنفيذ 100% وفق معايير التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة بكافة مراحلها بداية من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة افتتاح المشروعات المنفذة مرورًا بمرحلة المتابعة الميدانية والمكتبية لتنفيذ الخطة.