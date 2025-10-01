تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
أخبار البلد

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
نورهان خفاجي

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة ميدانية موسعة استمرت ثلاثة أيام بمطار القاهرة الدولي لقياس زمن استجابة أطقم وسيارات الحماية المدنية في مواجهة أي أحداث طارئة قد تقع على المدارج والممرات.

وشملت التجربة قياس زمن الاستجابة لأطقم وسيارات الإطفاء في التعامل مع أي طارئ، ومراجعة السائقين لمسارات الحركة بالتنسيق مع ممثلي الإرشاد والسلامة الجوية قبل بدء كل عملية قياس، إلى جانب تحديد نقاط تفريغ حمولة السيارات خارج شرائط الأمان للمدارج والممرات، مع التنبيه بعدم استخدام سارينة سيارات الإطفاء خلال الاختبارات لتفادي أي تأثير على التشغيل، كما تمركزت سيارة القيادة الميدانية لتوثيق أعمال القياس.

وتضمنت التجربة أيضًا التنسيق المسبق مع برج المراقبة الجوية عبر ممثل الإرشاد لضمان عدم تأثير التجربة على حركة الطائرات، إلى جانب عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة جميع القطاعات المعنية قبل التنفيذ، شمل قطاع العمليات، وقطاع السلامة والجودة، وقطاع الحماية المدنية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة التشغيلية.

تأتي هذه التجربة في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير قدرات العاملين ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجابة للطوارئ، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل وسلامة الركاب والطائرات.

وصرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الشركة تولي أهمية قصوى لتعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب الميدانية تمثل دعامة أساسية للحفاظ على مكانة مطار القاهرة الدولي كمرفق استراتيجي يلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة وفق تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

مطار القاهرة شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي الحماية المدنية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جولة الصحة

الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمركز صحة أسرة غرب الجامعات تقديرًا لأدائهم المتميز

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: ملتزمون بقيادة مستقبل الطاقة في إفريقيا

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

