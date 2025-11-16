عبدالغفار: صحة المصريين مسئولية دولة كاملة.. وليست شأن وزارة واحدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية في نسخته الثالثة يشهد هذا العام طفرة كبيرة في مستوى المشاركة وتنوع الملفات المطروحة، موضحًا أن النسخة الحالية اتسمت بشمول أكبر واتساع غير مسبوق في نطاق النقاشات العلمية.

مستوى النجاح المتحقق

وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية إن الحفاظ على مستوى النجاح المتحقق في الدورات السابقة يمثل تحديًا سنويًا، إلا أن فعاليات هذا العام جاءت أكثر ثراءً وتنوعًا، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وشدد عبدالغفار على أن مفهوم "الصحة في كل السياسات" أصبح محورًا رئيسيًا في التخطيط الصحي الحديث، مؤكداً أن من «يظن أن صحة المواطن مسؤولية وزارة الصحة فقط فهو مخطئ»، موضحًا أن وزارات عديدة تشارك في تشكيل مفهوم الصحة عالميًا، من بينها التربية والتعليم، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، العمل، التخطيط، الثقافة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن هذا النهج الواسع ساهم في زيادة عدد المشاركين وتنوع الجلسات، خصوصًا مع الزخم المتزايد في ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدًا أن المؤتمر تضمن جلسات متخصصة لمناقشة هذه التحولات.

ملف العمر المديد

وأضاف أن ملف العمر المديد والتمتع بصحة جيدة كان من أبرز محاور المؤتمر هذا العام، إلى جانب جلسة محورية استعرضت «كشف حساب» بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان، تضمنت عرضًا لمؤشرات الأداء وما تحقق من إنجازات في مختلف محاورها.

ونوّه عبدالغفار بالحضور المكثف من الوزراء والمسؤولين المصريين، معتبرًا أن مشاركتهم الفاعلة أثرت النقاشات وساعدت في تبادل الخبرات.

كما أكد أن استمرار الجلسات حتى يوم الجمعة رغم كونه عطلة رسمية عالميًا يعكس حجم الاهتمام وجودة البرنامج العلمي.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن النجاح الكبير لهذه الدورة يضع مسؤولية أكبر على المنظمين في الإعداد لدورة العام المقبل، لضمان استمرار التميز في تناول القضايا الصحية والسكانية ذات الأولوية.