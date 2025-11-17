5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا

تعد البركة في البيوت نعمة عظيمة يبحث كثيرون عنها وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الأعمال تزيد البركة في البيت التي إذا حرص الإنسان على فعلها، وفي السطور التالية نتعرف على هذه الأعمال العظيمة.

5 أسباب تزيد البركة في البيت

لكي ينال العبد هذه النفحات الربانية، وجب عليه أن يلجأ إلى عدد من الأعمال التي سنّها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ومنها:

1 ) قراءة سورة البقرة باستمرار في المنزل

2 ) المداومة على الاستغفار

3 ) كثرة الصلاة على النبي

4 ) الصدقة

5 ) المواظبة على أذكار الصباح والمساء

دعاء دخول البيت

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

أسباب البركة في الرزق

لا يأتي الرزق إلّا بتوفيق من الله -سبحانه وتعالى- وعلى المسلم أن يجتهد في تحصيل أسباب الرزق، ومنها ( الإكثار من الصدقة، التزام الاستغفار، تقوى الله -تعالى-، الاجتهاد في الدّعاء، التوكّل على ربّ العباد، الإكثار من التسبيح، الحرص على أداء صلاة الضحى، صلة الرّحم).

ومن يسعى إلى تحقيق البركة في رزقه لا بدّ من قيامه ببعض الأمور، ومنها: