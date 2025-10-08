قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما هي أسباب البركة في البيت؟.. تأتيك بـ20 عملا وتزول بفعل واحد

أسباب البركة في البيت
أسباب البركة في البيت
أمل فوزي

لاشك أن معرفة ما هي أسباب البركة في البيت ؟، تعد بمثابة مفتاح الحل لمشاكل الإنسان كافة ، حيث إن البركة سر السعادة والخير وسعى الرزق ، فبها يكثر القليل ويشبع الجائع ويطمئن الخائف ويفلح الإنسان بعمله ، أما في البيت فالبركة هي الاستقرار والمودة بين الزوجين وصلاح الأبناء ، من هنا تنبع أهمية معرفة ما هي أسباب البركة في البيت ؟.

ما هي أسباب البركة في البيت

ورد عن مسألة ما هي أسباب البركة في البيت ؟ ، لعل المقصود بها تلك الأعمال التي يحرص عليها الإنسان ويقوم بها من أجل جلب البركة في بيته وأبنائه، حيث إن سؤال ما هي أسباب البركة في البيت ؟، يقصد به الأعمال التي تجلبها في البيت، وهي :

1. المحافظة على قراءة القرآن الكريم، وذكر الله بشكل عام.

2. بر الوالدين، وصلة الأرحام، حيث إنهما متصلان بالله - تعالى-؛ فالواصل لرحمه وصله الله .

3. الاجتهاد في نيل المال الحلال، والترفع عن الحرام والشبهات، فإن البركة تكمُن في المال الحلال الطيب.

4. الاجتماع على الطعام جميعًا، والتسمية عند بدء الطعام، فهذا مما يجلب البركة على الطعام لأهلها.

5. التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرًا أو بعد الفجر لأن الوقت مباركًا في أوّل النهار.

6. الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد.

7. السلام على أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصيةٌ نبويةٌ.

8. دوام الإعطاء والكرم، وعدم البخل والشح.

9. كثرة الاستغفار والمواظبة عليه مع عدم الإصرار على الذنوب صغيرها وكبيرها.

10. سؤال الله البركة في العطاء والرزق.

11. حسن الخُلق، والبر مع الناس، فقد قرن رسول الله بين أعمال البر ونيل البركات.

12. حسن تدبير الوقت وتنظيمه مما يُؤدي إلى البركة فيه، وتحقيق الإنجاز المطلوب.

13. تقوى الله - تعالى- ودوام التوكل عليه وحُسن الظن به.

14. التوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب، والعمل بجد ونشاط.

15. الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها.

16. زيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم، فهي باب للرزق والبركة.

17. تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.

18. الصدقة ، فالتصدق يجلب كل خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدق لو بالقليل.

19. الصدق في البيع والشراء: مع بيان ما في السلعة من عيوبٍ إن كان فيها ذلك؛ فالصدق يحقّق البركة، ويزيد الرزق.

20. الأمانة والصدق، فهما مما يحقق البركة، ويزيد في الرزق.

ما هي أسباب البركة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن البركة تحل برضا الله - تعالى-، الذي لابد منه في حياة كل إنسان، حتى لو كان مشواره طويلًا، وتذهب بغضب الله.

وأضاف « جمعة» عن ما هي أسباب البركة ؟، أنه لذلك كان من دعاء الصالحين: «اللهم انقلنا من دائرة غضبك إلى دائرة رضاك»، يعني: بارك لنا في أمرنا هذا، و البركة قد تكون في الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال و الأفعال.

وتابع: وبركة الزمان كما في قوله- تعالى-: «.. الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»( سورة الإسراء: الآية 1)، وهذا للأنبياء وأصحاب القلوب الضارعة لله - سبحانه وتعالى- لهذا كان هذا المكان مسرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومجلي الفتوحات الربانية لما فيه من البركة والسكينة والأمن والأمان والطمأنينة.

وأشار إلى أن هذا من كثرة الذكر، قال - تعالى-: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ..»، ( سورة آل عمرآن: الآية 97)، وقال - سبحانه-: « .. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، ( سورة الحج: الآية 26).

ودلل بما يقول - عز وجل-: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28)، فذرات الهواء مشبعة بذكر الله، لذا لزم علينا أن نتمسك بالذكر والفكر، فكل هذه المعاني من الذكر والعبادة والتلاوة تجلب البركة، والبركة في الزمان .

وأردف : وتظهر في قول أهل الله: "طوى له المكان، وبسط له الزمان، وذلك مثلا يتضح في أن: الطريق إلي الجامعة أو الشغل ياخد 50 دقيقة، فأعمل حسابي في ساعة، فألاقيني وصلت في تلت ساع، فهذه بركة في الزمان، وهي على قدر الأعمال من حصول الإنجاز وعدمه.

