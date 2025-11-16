زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

شرارة حب وغرام توهجت وأعلنت بداية حياة جديدة سعيدة بعيدا عن الاضواء واجواء الزفة ومواكب السيارات والزغاريد القريب والبعيد والرقص شمال ويمين .. ابتعدت هؤلاء النجمات في السينما والطرب في يوم زواجهن..

مي عز الدين

من ابرز النجمات التى تزوجوا بدون الأحتفال بجفل زفاف كبير هى الفنانة مى عز الدين والتى اعلنت زواجها من الصيدلي أحمد تيمور ويقضيان حاليا شهر العسل.

آمال ماهر

وأيضا أعلنت الفنانة امال ماهر عقد قرانها على رجل الأعمال علي محجوب مؤخرا وهما يقضيان شهر العسل بباريس ، بعد ان قررت عدم إقامة حفل زفاف .

منة شلبي

ومن أبرز النجمات أيضا التى احتفلت بزفافها، هى الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني دون إقامة حفل زفاف، وأعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

رانيا يوسف

وكانت أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد ، ولم يقيموا حفل زفاف .