حوادث

إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص

أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس (الدمرداش) لمحكمة الجنايات لاتهامه  بهتك عرض مصففة شعر علي بغرفة الإفاقة.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المجني عليه مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس (الدمرداش) هتك عرض مصففة شعر بالقوة؛ بأن قام - حال كونه من المسئولين عن ملاحظتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتمزيق سترتها الطبية وأمسك عمدًا بمواطن العفة لديها من الأعلي والأسفل بغير رضا ها مستغلا انعدام مقاومتها بسبب المخدر ولم تستطع الاستغاثة بأحد بسبب تأثير مخدر طبي بغرفة الإفاقة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

هتك عرض عين شمس ممرضة عين شمس إحالة هتك عرض عين شمس

المخرج مارك أيمن
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
