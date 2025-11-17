محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي

كشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عن جانب إنساني مهم من مسيرته الكروية، مؤكدًا أن هدفه منذ بداية مشواره كان عدم افتعال أي مشكلة مع أي مدرب، والتركيز فقط على تطوير مستواه داخل الملعب.

شديد الحساسية في بداياته

وقال صلاح خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب على قناة «أون سبورت» إنه كان شديد الحساسية في بداياته، مضيفًا: «كل همي كان ألعب كورة، مكنش عندي أي هدف غير إني أثبت نفسي.. وكنت باتجنب أي مشكلة مع المدرب، ولو حصل موقف يزعلني كنت أخش الحمّام وأعيط».

وأشار قائد المنتخب إلى أن بعض اللاعبين كانوا يسخرون من ملابسه في بداية مسيرته، ما كان يجعله ينفعل ويبكي، لكنه كان دائم الإصرار على عدم خلق أي أزمة والتركيز فقط على التدريب والعمل الجاد.

وتحدث صلاح عن التحديات التي واجهته عند سفره للخارج، قائلاً: «أول ما سافرت واجهت صعوبات كبيرة.. التأقلم كان صعب، كل حاجة هناك مختلفة.. بيناموا بدري ويصحوا بدري، وإحنا هنا عكسهم تمامًا.. فكان لازم أغيّر من نفسي».

تعلم اللغة وتطوير العقلية

وأضاف أن تعلم اللغة وتطوير العقلية كانا من أهم مفاتيح نجاحه، موضحًا: «كنت محتاج أغيّر طريقة تفكيري، فبدأت أتابع الدكتور مصطفى محمود والدكتور إبراهيم الفقي، وكنت بشوف فيديوهات كتير ليهم علشان أقدر أتجاوز العقبات وأركز على النجاح».