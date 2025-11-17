بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور

كشفت Specialty Vehicle Engineering الأمريكية، والتي تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في تعديل طرازات شيفروليه وجنرال موتورز، عن إصدار جديد من سيلفرادو يستهدف رفع الأداء إلى مستوى لم تشهده نسخ هذا الطراز من قبل، حيث تعتمد على قدرات ميكانيكية ضخمة.

شيفروليه سيلفرادو بقوة 1000 حصان ومحرك سوبرتشارجر V8

اعتمدت SVE في نسختها المعدلة على سيلفرادو 2026 القياسية، لكنها تجاوزت الحدود التقليدية عبر رفع قوة المحرك إلى مستوى استثنائي يبلغ 1000 حصان.

شيفروليه سيلفرادو المعدلة

ويعتمد المحرك على تكوين V8 مزود بشاحن فائق عالي الضغط، ما يمنح الشاحنة أداء مميزًا يختلف تمامًا عن نسخ البيك أب المعتادة، وتم تقديم الإصدار بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع اعتماد نظام دفع خلفي فقط.

تحسينات ميكانيكية لسيارة شيفروليه سيلفرادو

شملت عملية التعديل مجموعة واسعة من التحديثات الميكانيكية لتلبية القوة الضخمة الجديدة، فقد حصلت الشاحنة على أقراص مكابح كبيرة قياس 16.1 إنش، إلى جانب مكابح أمامية من نوع بريمبو بـ 6 مكابس لضمان قدرة توقف تتناسب مع مستوى الأداء المرتفع، كما زودت بإطارات نيتو عالية التماسك، إضافة إلى نظام عادم مصنوع من الفولاذ يمنح صوتًا أكثر حدة واستجابة أعلى، بالإضافة إلى أنظمة تعليق عالية الأداء.

شيفروليه سيلفرادو المعدلة

شيفروليه سيلفرادو بتصميم خارجي رياضي

تميزت سيلفرادو المعدلة بجنوط رياضية خفيفة الوزن وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية مطلية باللون الأسود لتعزيز تدفق الهواء إلى المحرك، واعتمدت الشركة على خفض نظام التعليق بمقدار 2 إنش في الأمام و5 إنش في الخلف.

شيفروليه سيلفرادو المعدلة

وتم إضافة ممتصات صدمات عالية الأداء من فوكس، الأمر الذي يمنح الشاحنة وضعية منخفضة مخصصة بالكامل للطرق الممهدة، ويسهم هذا الانخفاض في تحسين التماسك عند السرعات العالية، بالإضافة إلى تصميم البيك أب صاحب الصندوق الخلفي، والمفهوم المزدوج الكابينة.