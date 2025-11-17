قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور

صبري طلبه

كشفت Specialty Vehicle Engineering الأمريكية، والتي تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في تعديل طرازات شيفروليه وجنرال موتورز، عن إصدار جديد من سيلفرادو يستهدف رفع الأداء إلى مستوى لم تشهده نسخ هذا الطراز من قبل، حيث تعتمد على قدرات ميكانيكية ضخمة.

شيفروليه سيلفرادو بقوة 1000 حصان ومحرك سوبرتشارجر V8

اعتمدت SVE في نسختها المعدلة على سيلفرادو 2026 القياسية، لكنها تجاوزت الحدود التقليدية عبر رفع قوة المحرك إلى مستوى استثنائي يبلغ 1000 حصان. 

ويعتمد المحرك على تكوين V8 مزود بشاحن فائق عالي الضغط، ما يمنح الشاحنة أداء مميزًا يختلف تمامًا عن نسخ البيك أب المعتادة، وتم تقديم الإصدار بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع اعتماد نظام دفع خلفي فقط.

تحسينات ميكانيكية لسيارة شيفروليه سيلفرادو

شملت عملية التعديل مجموعة واسعة من التحديثات الميكانيكية لتلبية القوة الضخمة الجديدة، فقد حصلت الشاحنة على أقراص مكابح كبيرة قياس 16.1 إنش، إلى جانب مكابح أمامية من نوع بريمبو بـ 6 مكابس لضمان قدرة توقف تتناسب مع مستوى الأداء المرتفع، كما زودت بإطارات نيتو عالية التماسك، إضافة إلى نظام عادم مصنوع من الفولاذ يمنح صوتًا أكثر حدة واستجابة أعلى، بالإضافة إلى أنظمة تعليق عالية الأداء.

شيفروليه سيلفرادو بتصميم خارجي رياضي 

تميزت سيلفرادو المعدلة بجنوط رياضية خفيفة الوزن وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية مطلية باللون الأسود لتعزيز تدفق الهواء إلى المحرك، واعتمدت الشركة على خفض نظام التعليق بمقدار 2 إنش في الأمام و5 إنش في الخلف.

وتم إضافة ممتصات صدمات عالية الأداء من فوكس، الأمر الذي يمنح الشاحنة وضعية منخفضة مخصصة بالكامل للطرق الممهدة، ويسهم هذا الانخفاض في تحسين التماسك عند السرعات العالية، بالإضافة إلى تصميم البيك أب صاحب الصندوق الخلفي، والمفهوم المزدوج الكابينة.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

