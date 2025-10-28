بقوة تتجاوز 1000 حصان.. شيفروليه كمارو COPO بإصدار محدود

تتربع سيارة شيفروليه كمارو كوبو COPO Camaro على قمة السيارات المخصصة للحلبات، إذ تمثل تجسيدًا حيًا للهندسة الميكانيكية الموجهة نحو أقصى درجات السرعة والقوة.

فمنذ إطلاقها المحدود في عام 2023، استطاعت هذه التحفة الهندسية أن تفرض نفسها كواحدة من أبرز إصدارات العلامة الأمريكية التي صُممت لغرض يستهدف الهيمنة على طرقات سباقات التسارع.

شيفروليه كمارو كوبو COPO Camaro

لا تقتصر جاذبيتها على تصميمها العضلي فقط، بل تتعداه إلى تقديم مستوى من الأداء، حيث يأتي هذه الطراز تكريمًا ورمزًا للسيارات الكلاسيكية التي طُورت، ليظل محط أنظار عشاق السرعة الباحثين عن سيارة لا تعرف حدودًا في الأداء.

إصدار حصري وسعر يحدد القيمة

لم تكن شيفروليه كمارو كوبو مجرد سيارة سباق، بل كانت تحفة ثمينة من ناحية السعر، حيث بدأ سعرها الابتدائي في عام 2023 للنسخة المجهزة بمحرك الـ 632 العملاق عند حوالي 130 ألف دولار أمريكي.

شيفروليه كمارو كوبو COPO Camaro

ولكن الطبيعة المحدودة للإنتاج المكونة من 69 وحدة فقط وضمان الأداء الاستثنائي قد دفعا بقيمتها السوقية إلى مستويات أعلى بكثير في غضون فترة وجيزة.

وتشير التقارير الحالية لأسواق المزادات المرموقة إلى أن أسعار هذه الأيقونة تتراوح حاليًا في نطاق بين 130 ألف دولار إلى 180 ألف دولار، اعتمادًا على سجل استخدام السيارة وحالتها العامة والمواصفات الخاصة المرفقة بها.

شيفروليه كمارو كوبو COPO Camaro

قوة جبارة بمحرك 632 الأسطوري

ينبض قلب "كمارو كوبو" بمجموعة مختارة من محركات الـ V8، لكن الخيار الأبرز والأكثر إثارة هو المحرك ذو الإزاحة الكبيرة التي تبلغ 632 إنش مكعب، أي ما يعادل 10.4 لتر.

هذا الوحش الميكانيكي، الذي يعمل بالتنفس الطبيعي دون الاعتماد على أي شواحن توربينية أو سوبرتشارجر، يطلق قوة هائلة تبلغ 1004 حصان، إلى جانب عزم دوران يناهز 1182 نيوتن متر.

هذه الأرقام المذهلة ليست مجرد أرقام على الورق، بل ترجمت إلى أداء عملي مذهل على حلبات السباق، حيث صممت السيارة لاجتياز مسافة الربع ميل (402 متر) في زمن يقل عن ثماني ثوانٍ.

شيفروليه كمارو كوبو COPO Camaro

وتشهد حاليًا قاعات مزادات "Mecum Auctions" عرضًا نادرًا لنسخة مميزة من "كمارو كوبو"، تحمل الرقم التسلسلي 62 من أصل الـ 69 وحدة المنتجة عالميًا.

وهذه النسخة تحديدًا مجهزة بكامل التجهيزات لمنافسات التسارع الجادة، بما في ذلك مظلة الإيقاف Parachute المثبتة في الجزء الخلفي من السيارة، حيث يعد هذا التجهيز دليلاً قاطعًا على الأداء الفائق للسيارة وحاجتها إلى نظام كبح إضافي لإبطائها بأمان بعد السرعات الهائلة التي تصل إليها عند نهاية مسار الربع ميل.