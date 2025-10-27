قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سعر بيجو 3008 أعلى فئة 2025 "كسر زيرو"

بيجو 3008
بيجو 3008
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المتنوعة، بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التصميمات المختلفة، بين السيدان والهاتشباك، إلى جانب الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

ومن ابرز السيارات التي تنتمي إلى هذه الفئة هي النسخة بيجو 3008، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه.

بيجو 3008

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، مع أهمية متابعة متوسط الاسعار حسب الفئة والتجهيزات.

محرك وأداء بيجو 3008

تعتمد بيجو 3008 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 180 حصاناً وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

مواصفات وتجهيزات بيجو 3008

زودت بيجو 3008 بعدد من أنظمة السلامة تشمل ست وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج دعم الفرامل، إلى جانب أنظمة الثبات ومنع الانزلاق. 

كما تحتوي السيارة على فرامل يد كهربائية، مع تقنية المساعدة عند صعود المرتفعات، تقنية الحفاظ على المسار، وتقنية مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، مرايات كهربائية جانبية.

بيجو 3008

تأتي السيارة بشاشة رقمية بانورامية قياس 21 بوصة، تدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto  كما تحتوي على شاحن لاسلكي، وفتحة سقف بانوراميا، مدخلUSB ، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أبعاد بيجو 3008

تأتي بيجو 3008 بتصميم الـ SUV، بينما يبلغ طولها 4,542 ملم وعرضها 1,895 ملم وارتفاعها 1,641 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,739 ملم. ويصل الخلوص الأرضي إلى 198 ملم، ومساحة تخزين 520 لتراً.

بيجو بيجو 3008 سعر بيجو 3008 أسعار السيارات المستعملة أسعار كسر الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

الفاعليات

تبة الشجرة تستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الافتتاح

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح صرح تعليمي رائد

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 27-10-2025

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد