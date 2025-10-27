سوق المستعمل.. سعر بيجو 3008 أعلى فئة 2025 "كسر زيرو"

يضم سوق السيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المتنوعة، بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التصميمات المختلفة، بين السيدان والهاتشباك، إلى جانب الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

ومن ابرز السيارات التي تنتمي إلى هذه الفئة هي النسخة بيجو 3008، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه.

بيجو 3008

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، مع أهمية متابعة متوسط الاسعار حسب الفئة والتجهيزات.

محرك وأداء بيجو 3008

تعتمد بيجو 3008 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 180 حصاناً وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

مواصفات وتجهيزات بيجو 3008

زودت بيجو 3008 بعدد من أنظمة السلامة تشمل ست وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج دعم الفرامل، إلى جانب أنظمة الثبات ومنع الانزلاق.

كما تحتوي السيارة على فرامل يد كهربائية، مع تقنية المساعدة عند صعود المرتفعات، تقنية الحفاظ على المسار، وتقنية مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، مرايات كهربائية جانبية.

بيجو 3008

تأتي السيارة بشاشة رقمية بانورامية قياس 21 بوصة، تدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto كما تحتوي على شاحن لاسلكي، وفتحة سقف بانوراميا، مدخلUSB ، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أبعاد بيجو 3008

تأتي بيجو 3008 بتصميم الـ SUV، بينما يبلغ طولها 4,542 ملم وعرضها 1,895 ملم وارتفاعها 1,641 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,739 ملم. ويصل الخلوص الأرضي إلى 198 ملم، ومساحة تخزين 520 لتراً.