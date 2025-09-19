رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

أصبحت بطانة السقف ستارلايت من رولز رويس أيقونة بحد ذاتها، لكن أحد العملاء أراد شيئًا أكثر تميزًا له ولابنه الشغوف بالفضاء.

كانت النتيجة نسخة فريدة تحمل اسم كولينان كوزموس، مزودة بأول بطانة سقف مطلية يدويًا تجسد درب التبانة.

160 ساعة من العمل الفني في رولز رويس

كشفت رولز رويس أن البطانة الداخلية رُسمت بالكامل على يد أحد فنانيها، واستغرقت أكثر من 160 ساعة من العمل المتواصل.

استخدم الفنان أكثر من 20 طبقة متتالية من طلاء الأكريليك لإنتاج "تشكيلات السحاب المضيئة"، مانحًا اللوحة عمقًا وأبعادًا تحاكي الكون الحقيقي.

مقصورة مستوحاة من الفضاء

إلى جانب السقف المذهل، تتميز المقصورة بتصميم فاخر يجمع بين جلد تشارلز بلو وجريس وايت، مع تطريز متباين وتفاصيل فريدة على شكل نجوم في ألواح الأبواب ومساند الرأس.

كما تحمل عتبات الأبواب نقشًا مضيئًا باسم "كولينان كوزموس – نسخة فريدة"، بينما يزين لوحة الراكب الأمامي تصميم يدوي يواصل ثيمة الكون.

من الخارج، اختارت رولز رويس طلاءً لؤلؤيًا يحمل اسم Arctic Arpascato، يوحي ببريق ضوء القمر في سماء منتصف الليل.

يزين الهيكل خطان جانبيان رفيعان بلون الأزرق تشارلز، إلى جانب تمثال روح النشوة المضيء الذي يتوهج مثل نجم بعيد.

باعتبارها مبنية على أساس كولينان سيريز 2، تأتي كوزموس بمحرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.75 لتر، يولد:

قوة: 563 حصانًا (571 حصانًا ميكانيكيًا)

عزم دوران: 850 نيوتن متر (627 رطل-قدم)

يتصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، ما يضمن أداءً يليق بفخامة السيارة الفريدة.