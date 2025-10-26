بأرخص سعر للمستعمل .. اركب سيارة أوتوماتيك 2025 كسر زيرو

تعد شيفروليه أوبترا من أبرز الإصدارات التي طرحت في السوق المصري، بداية من الجيل الأول وصولًا إلى أحدث الإصدارات، حيث اشتهرت وسط الفئة الاقتصادية، مع مفهوم السيدان صاحب الاربعة أبواب، إلى جانب المساحة التخزينية الخلفية الرحبة.

وظهرت السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 690 ألف جنيه، بعد خوض عدد بسيط من الكيلومترات وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الاسعار وفقًا للموديل والفئة، والكشف الفني الشامل.

مواصفات السيارة شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج 98 حصاناً و140 نيوتن متر من عزم الدوران، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات.

شيفروليه أوبترا

تحتوي السيارة شيفروليه أوبترا 2025، على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، بالإضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وتشمل تقنيات الأمان نظام تثبيت الأحزمة، وحساسات ركن خلفية لمساعدة السائق، إضافة إلى نظام إيموبليزر لمنع السرقة.

تقدم أوبترا 2025 مقصورة عصرية حيث تحتوي على شاشة مركزية تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، لتسهيل الوصول إلى الوسائط والخرائط، مع مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بالنظام الصوتي والمكالمات الهاتفية، نظام التكييف المدمج، زجاج خلفي مظلل، جنوط رياضية.

شيفروليه أوبترا

تأتي سيارة شيفروليه أوبترا بأبعاد مناسبة ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة حوالي 4490 مم، و1695 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1490 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2550 مم.