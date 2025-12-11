قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
فن وثقافة

يسرا تقدم تكريم أنتوني هوبكنز بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد نبيل

قالت الفنانة يسرا إنها فخورة للغاية  بالمسيرة التي قدمتها في الفن، والتي توافق هذا العام ٥٠ عاما، ووجهت الشكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك قبل تكريم الفنان الكبير أنتوني هوبكنز.

الفنان الكبير تلقى تحية كبيرة مع تكريمه في حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة، والذي حرص على التحدث ببعض الكلمات العربية، معربا عن امتنانه بالتكريم وسط مجموعة كبيرة من عشاق السينما.

الحفل الذي يقام في مدينة جدة من المنتظر أن يشهد توزيع جوائز اليسر المرموقة لمختلف المسابقات الرسمية، بحضور قوي لمجموعةمن أبرز الأسماء العالمية، منهم جوني ديب، وأنتوني هوبكنز، وغيرهم.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والافلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان ايضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الاحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات" الذي يشهد مشاركة حصرية من الفنان جيانكارلو اسبوزيتو.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

