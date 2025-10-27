تبدأ من 59 ألف ريال.. مواصفات وأسعار سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي اليابانية تعزيز تواجدها في سوق السيارات السعودي من خلال طرح طراز سياز 2026 الذي ينتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 59,800 ريال سعودي.

محرك وأداء سوزوكي سياز 2026

تعتمد سوزوكي سياز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 حصان وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، مع نظام دفع أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 19.4 كيلومتر لكل لتر، كما تبلغ سعة خزان الوقود 43 لتراً.

سوزوكي سياز 2026

تصميم وأبعاد سوزوكي سياز 2026

جاء تصميم سوزوكي سياز 2026 محافظاً على هوية السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,490 ملم وعرضها 1,730 ملم وارتفاعها 1,475 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,650 ملم، كما تتمتع بخلوص أرضي يبلغ 145 ملم.



تتوفر السيارة بمصابيح LED أمامية في فئة GLX، بينما تأتي فئة GL بمصابيح هالوجين، كما زودت بجنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي في الفئة الأعلى، إلى جانب صدامات أمامية وخلفية بلون الهيكل.

سوزوكي سياز 2026

تجهيزات ومواصفات سوزوكي سياز 2026

تضم سوزوكي أربع وسائد هوائية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، إضافة إلى نظامي التحكم في الثبات الإلكتروني ESP والتحكم في الجر TCS ، وتأتي فئة GLX بمثبت سرعة وحساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل عملية الركن.

سوزوكي سياز 2026

تقدم سوزوكي سياز 2026 مقصورة رحبة تتسع لخمسة ركاب، وتأتي المقاعد من الجلد في فئة GLX ومن القماش في GL، بينما يمكن تعديل مقعد السائق يدوياً لزيادة الراحة، كما زُودت السيارة بشاشة لمس قياس 9 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي عالي الجودة ومنافذ USB، ومقود متعدد الوظائف مكسو بالجلد في الفئة الأعلى، مكيف هواء.

أسعار السيارة سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي

تقدم سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي بعدد 2 من الفئات، الأولى GL بسعر 59,800 ريال سعودي، والثانية GLX بسعر 70,150 ريال سعودي.