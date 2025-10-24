تبدأ من 57 ألف ريال.. أسعار سوزوكي سويفت 2025 في السعودية

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث يبدأ سعرها من 57,385 ريال، وعبر باقة من الفئات، مع تصميم الهاشتباك العصري، وبعدد من التجهيزات، تشمل تقنيات الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم.

محرك سوزوكي سويفت 2025 واستهلاك الوقود

تأتي سوزوكي سويفت 2025 بمحرك جديد من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر يعمل بالبنزين، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تبلغ 80 حصانًا، وتعمل السيارة بناقل حركة متغير طراز CVT، أما عن معدل استهلاك الوقود فيبلغ 23.2 كيلومترًا لكل لتر.

سوزوكي سويفت 2025

تصميم السيارة سوزوكي سويفت 2025

تتبنى سوزوكي سويفت في إصدارها لعام 2025 فلسفة الهاتشباك الشهيرة، مع اللمسات العصرية، حيث حصلت السيارة على واجهة أمامية تضم مصابيح LED مع إضاءة نهارية، إلى جانب ميزة التحكم التلقائي في الضوء العالي لتوفير رؤية مثالية، كما جاءت مزودة بكشافات ضباب أمامية وخلفية، مع إطلالة الطلاء الثنائي اللون، وجنوط رياضية

تجهيزات ومواصفات سوزوكي سويفت 2025

توفر سويفت 2025 باقة من التجهيزات أبرزها مقود متعدد الوظائف الذي يتيح التحكم في الوسائط والأوامر الصوتية، مرورًا بنظام الدخول الذكي عبر البصمة، ووصولًا إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سوزوكي سويفت 2025

كما تم تجهيز السيارة بأربع نوافذ كهربائية ونظام قفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف هواء يمكن أن يكون يدويًا أو أوتوماتيكيًا حسب الفئة، وتأتي الشاشة الترفيهية بقياس 7 أو 9 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مدعومة بنظام صوتي يتكون من أربع أو ست سماعات.

تحرص سوزوكي على تزويد سويفت بعدد من أنظمة السلامة لحماية الركاب، تشمل التجهيزات الأساسية وسائد هوائية للحماية في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD الذي يعزز ثبات السيارة ويعطي تحكمًا أقوى أثناء الكبح المفاجئ.

سوزوكي سويفت 2025

أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2025 في السوق السعودي

تقدم سوزوكي سويفت 2025 في السوق السعودي بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة GL Plus من 57,385 ريال سعودي، بينما تقدم فئة GL Plus ذات الطلاء الثنائي اللون بسعر 58,535 ريال.

أما الفئة الأعلى GLX فيبلغ سعرها 63,135 ريال، وترتفع إلى 64,285 ريال للفئة ذات الطلاء ثنائي اللون.