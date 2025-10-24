قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 57 ألف ريال.. أسعار سوزوكي سويفت 2025 في السعودية

سوزوكي سويفت 2025
سوزوكي سويفت 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث يبدأ سعرها من 57,385 ريال، وعبر باقة من الفئات، مع تصميم الهاشتباك العصري، وبعدد من التجهيزات، تشمل تقنيات الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم.

محرك سوزوكي سويفت 2025 واستهلاك الوقود 

تأتي سوزوكي سويفت 2025 بمحرك جديد من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر يعمل بالبنزين، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تبلغ 80 حصانًا، وتعمل السيارة بناقل حركة متغير طراز CVT، أما عن معدل استهلاك الوقود فيبلغ 23.2 كيلومترًا لكل لتر.

سوزوكي سويفت 2025 

تصميم السيارة سوزوكي سويفت 2025

تتبنى سوزوكي سويفت في إصدارها لعام 2025 فلسفة الهاتشباك الشهيرة، مع اللمسات العصرية، حيث حصلت السيارة على واجهة أمامية تضم مصابيح LED مع إضاءة نهارية، إلى جانب ميزة التحكم التلقائي في الضوء العالي لتوفير رؤية مثالية، كما جاءت مزودة بكشافات ضباب أمامية وخلفية، مع إطلالة الطلاء الثنائي اللون، وجنوط رياضية 

تجهيزات ومواصفات سوزوكي سويفت 2025 

توفر سويفت 2025 باقة من التجهيزات أبرزها مقود متعدد الوظائف الذي يتيح التحكم في الوسائط والأوامر الصوتية، مرورًا بنظام الدخول الذكي عبر البصمة، ووصولًا إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سوزوكي سويفت 2025 

كما تم تجهيز السيارة بأربع نوافذ كهربائية ونظام قفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف هواء يمكن أن يكون يدويًا أو أوتوماتيكيًا حسب الفئة، وتأتي الشاشة الترفيهية بقياس 7 أو 9 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مدعومة بنظام صوتي يتكون من أربع أو ست سماعات.

تحرص سوزوكي على تزويد سويفت بعدد من أنظمة السلامة لحماية الركاب، تشمل التجهيزات الأساسية وسائد هوائية للحماية في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD الذي يعزز ثبات السيارة ويعطي تحكمًا أقوى  أثناء الكبح المفاجئ.

سوزوكي سويفت 2025 

أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2025 في السوق السعودي

تقدم سوزوكي سويفت 2025 في السوق السعودي بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة GL Plus من 57,385 ريال سعودي، بينما تقدم فئة GL Plus ذات الطلاء الثنائي اللون بسعر 58,535 ريال.

أما الفئة الأعلى GLX فيبلغ سعرها 63,135 ريال، وترتفع إلى 64,285 ريال للفئة ذات الطلاء ثنائي اللون.

سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت 2025 سعر  سوزوكي سويفت 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح يحتفل بزفافه في قصر محمد علي

ترشيحاتنا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تشكل غرفة عمليات لتسهيل تغطية انتخابات النواب 2025

الكاتب أحمد المسلماني

المسلماني: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في فعاليات مؤتمر “CEO Women” بنسخته الرابعة

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد