خبير تربوي يكشف مزايا إلغاء الدبلومات الفنية واستبدالها بـ البكالوريا التكنولوجية

أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بقرار إلغاء الدبلومات الفنية والتحول إلى نظام البكالوريا التكنولوجية.

وقال الدكتور تامر شوقي، إن هناك العديد من المميزات لقرار إلغاء الدبلومات الفنية والتحول إلى نظام البكالوريا التكنولوجية، تتمثل في:

تحقيق قدر أكبر من العدالة في تطوير التعليم المصري؛ بحيث لا يقتصر التطوير على التعليم العام فقط، بل يمتد ليشمل التعليم الفني أيضا.

تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى أفراد المجتمع عن التعليم الفني باعتباره تعليماً بلا مستقبل، من خلال النظر إليه كمسار موازي للتعليم العام يؤدي أيضا إلى الجامعات، خاصة أن الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية يفوق الحد المطلوب للالتحاق بالثانوي العام.

إتاحة فرص أكبر لخريجي البكالوريا التكنولوجية للالتحاق مباشرة بسوق العمل، لامتلاكهم المهارات اللازمة، أو استكمال الدراسة بالجامعة، وهو ما لا يتوافر لخريج البكالوريا في التعليم العام.

توافق مسمى البكالوريا التكنولوجية مع مسميات المدارس الفنية الجديدة (مدارس التكنولوجيا التطبيقية)، وكذلك مع مسمى "الجامعات التكنولوجية" حديثة النشأة في التعليم العالي.

منح مرونة أكبر لإضافة مسارات جديدة في التعليم التكنولوجي تتوافق مع مستحدثات سوق العمل وطبيعة العصر.

تطوير مناهج التعليم الفني بما يتناسب مع طبيعة مسارات البكالوريا التكنولوجية.

إتاحة فرص أوسع للطلاب للحصول على التدريب العملي والتطبيقي داخل الورش أو مصانع الشركاء الصناعيين.

تطوير البنية التحتية والتقنية للمدارس الفنية بما يلائم طبيعة مسارات البكالوريا التكنولوجية.

تمكين خريجي البكالوريا التكنولوجية من المعارف والمهارات الحديثة المطلوبة لسوق العمل، مما يسهل حصولهم على فرص وظيفية محليا ودوليا.

توفير مرونة أكبر في نظم الامتحانات والتقييم، بما يتيح قياس المعارف النظرية والمهارات العملية للطلاب بشكل متوازن.

خفض معدلات البطالة بين خريجي البكالوريا التكنولوجية مقارنة بخريجي التعليم الفني التقليدي، في ضوء ارتفاع جودة الخريجين.

إمكانية إضافة مقررات مماثلة لمقررات البكالوريا العامة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق توحيد الأساس المعرفي بين طلاب البكالوريا العامة والبكالوريا التكنولوجية، ويزود جميع الطلاب بمهارات أساسية في الذكاء الاصطناعي باعتبارها من مهارات القرن الحادي والعشرين.

تحقيق الارتباط بين مقررات البكالوريا التكنولوجية وبرامج وتخصصات الجامعات التكنولوجية الحديثة، بما يسهل استكمال الطلاب لدراستهم الجامعية.

تشجيع الكثير من الأسر المصرية على إلحاق أبنائها بهذا النظام الجديد، الذي يشبه -ظاهريا- نظام البكالوريا في الثانوية العامة، ومن ثم استيعاب أعداد أكبر فيه باعتباره أحد أهم مسارات الدولة المصرية للانطلاق بقوة نحو عالم الصناعة

إلغاء مسمى الدبلومات الفنية

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه بدءا من العام الدراسى المقبل سيتم إلغاء مسمى الدبلومات الفنية واعتماد شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية وفقا لتعديلات قانون التعليم.

وقد نصت تعديلات قانون التعليم الجديدة على :

يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

يتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.