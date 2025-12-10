قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
أخبار البلد

الإصلاح الزراعي: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي خلال شهر

أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أزالت 145 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي.


وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض فيه أنشطة وجهود الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي.


وأبرز التقرير نجاح الهيئة في تنفيذ حملات واسعة لإزالة التعديات وحماية الأراضي، بالإضافة إلى استمرار جهود تطهير المساقي والمراوي لدعم كفاءة الري في مناطق الإصلاح الزراعي، فضلا عن جهود وأنشطة دعم المنتفعين، ومتابعة أعمال الجمعيات الزراعية.


وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أنه تم خلال نوفمبر إزالة 145 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 6 أفدنة.. لافتا إلى مواصلة أعمال تطهير المساقي والمراوي، حيث بلغ إجمالي ما تم تطهيره حتى الآن 4919 مسقى ومروى في المناطق التابعة للهيئة، محققاً بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى حوالي 88% من الخطة الشاملة لأعمال التطهير.


وشدد على مواصلة الهيئة الدور الخدمي، وجهود المساهمة في خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لرفع العبء عن المواطنين، حيث تم إطلاق 25 منفذا متنقلا في محافظات ومديريات: القاهرة، القليوبية، المنيا، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة، فضلا عن كميات من بيض المائدة من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية، حيث تم طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن سعر السوق بحوالي 20%، بالإضافة إلى توفير سلع غذائية أخرى عبر المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.


وأشار التقرير إلى جهود المتابعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، حيث تم متابعة زراعات محصولي القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لضمان توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أنه تم أيضا بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، خلال الشهر ذاته تنفيذ أعمال مكافحة القوارض لنحو 25 ألفا و682 فداناً، وذلك استعداداً للموسم الجديد لزراعة محصول القمح الاستراتيجي.
 

