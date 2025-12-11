قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا تليفوتوغرافية 3x .. إليك مواصفات هاتف Vivo V60

هاتف فيفو V60
هاتف فيفو V60
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بميزات عصرية وسعر معقول فيمكنك التفكير في هاتف فيفو V60 الجديد، وهو هاتف يستهدف بوضوح فئة الهواتف المتوسطة المتميزة. 

على الجانب الاخر يأتي الهاتف بمواصفات كاميرا تضاهي الهواتف الرائدة، وببطارية ضخمة، وتصميم فريد إليك كل ما يتعلق بهاتف فيفو V60 الجديد، بما في ذلك سعره الرسمي، ومواصفاته، وتوافره في السوق.

مواصفات هاتف Vivo V60

بدءًا من الشاشة، يأتي هاتف Vivo V60 بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة.  دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع فائق يصل إلى 1500 شمعة/م²، أو حتى 5000 شمعة/م² لمحتوى HDR.
يتميز هاتف V60 بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/69، وحماية Schott Xensation للشاشة بدلاً من زجاج Gorilla Glass المعتاد. وبسماكة 7.5 ملم ووزن 201 جرام تقريباً، حسب اللون، يُعدّ هاتف Vivo الجديد متوسط ​​المدى نحيفاً بشكل معقول.

 هاتف Vivo V60

الأداء والبرمجيات

يعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع ، وهو أحدث معالج متوسط ​​المدى من كوالكوم، مصمم بتقنية 4 نانومتر. من المتوقع أن يكون الأداء جيدًا لمعظم المهام، ولكن من المسلّم به أن هذا المعالج لا يُقدم قفزة نوعية في الأداء مقارنةً بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الثالث الموجود في هاتف فيفو V50

تتراوح خيارات الذاكرة من 8 جيجابايت + 128 جيجابايت وصولاً إلى 16 جيجابايت + 512 جيجابايت أما بالنسبة للبرمجيات، فإن هاتف Vivo V60 يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المستند إلى Android 15 ، مع 4 ترقيات لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

نظام الكاميرات

تعاونت شركة فيفو مجدداً مع شركة زايس في سلسلة هواتفها متوسطة المدى "V". يتميز هذا الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية، تتضمن مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX766 مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX882 مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

خيارات ألوان هاتف Vivo V60

وبينما أعشق ترقية العدسة المقربة، إلا أن التراجع من مستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل في سابقه أمرٌ مخيبٌ للآمال. في حين أن هاتف Vivo V60 مزود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل كالمعتاد، مع دعم التركيز التلقائي لالتقاط صور سيلفي فائقة الوضوح.

البطارية والشحن
 

تُعدّ بطارية هاتف V60 بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة أكثر إثارة للإعجاب عند إدراك مدى نحافة هذا الهاتف. لم يكن ذلك ممكناً إلا بفضل بطارية السيليكون والكربون عالية الكثافة، والتي نراها في العديد من الهواتف الصينية هذه الأيام. كما أنها تُشحن بسرعة فائقة بفضل تقنية الشحن السريع FlashCharge بقوة 90 واط، ويدعم هاتف Vivo V60 أيضاً الشحن المباشر.

سعر هاتف Vivo V60 
 

يتوفر هاتف Vivo V60 للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، بسعر يبدأ من 70,999 روبية نيبالية لنسخة 12/256 جيجابايت. بينما تزيد تكلفة نسخة 12/512 جيجابايت بمقدار 5,000 روبية نيبالية. وإذا قمت بالطلب المسبق لهاتف Vivo V60 قبل 2 أكتوبر من المتاجر المعتمدة، فستحصل أيضًا على المزايا التالية:

الهواتف المتوسطة سعر معقول هاتف Vivo V60 شاشة AMOLED هاتف Vivo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوربية للسلامة

احد المراكز المغلقة

الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد