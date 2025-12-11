بكاميرا تليفوتوغرافية 3x .. إليك مواصفات هاتف Vivo V60

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بميزات عصرية وسعر معقول فيمكنك التفكير في هاتف فيفو V60 الجديد، وهو هاتف يستهدف بوضوح فئة الهواتف المتوسطة المتميزة.

على الجانب الاخر يأتي الهاتف بمواصفات كاميرا تضاهي الهواتف الرائدة، وببطارية ضخمة، وتصميم فريد إليك كل ما يتعلق بهاتف فيفو V60 الجديد، بما في ذلك سعره الرسمي، ومواصفاته، وتوافره في السوق.

مواصفات هاتف Vivo V60

بدءًا من الشاشة، يأتي هاتف Vivo V60 بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة. دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع فائق يصل إلى 1500 شمعة/م²، أو حتى 5000 شمعة/م² لمحتوى HDR.

يتميز هاتف V60 بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/69، وحماية Schott Xensation للشاشة بدلاً من زجاج Gorilla Glass المعتاد. وبسماكة 7.5 ملم ووزن 201 جرام تقريباً، حسب اللون، يُعدّ هاتف Vivo الجديد متوسط ​​المدى نحيفاً بشكل معقول.

هاتف Vivo V60

الأداء والبرمجيات

يعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع ، وهو أحدث معالج متوسط ​​المدى من كوالكوم، مصمم بتقنية 4 نانومتر. من المتوقع أن يكون الأداء جيدًا لمعظم المهام، ولكن من المسلّم به أن هذا المعالج لا يُقدم قفزة نوعية في الأداء مقارنةً بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الثالث الموجود في هاتف فيفو V50

تتراوح خيارات الذاكرة من 8 جيجابايت + 128 جيجابايت وصولاً إلى 16 جيجابايت + 512 جيجابايت أما بالنسبة للبرمجيات، فإن هاتف Vivo V60 يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المستند إلى Android 15 ، مع 4 ترقيات لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

نظام الكاميرات

تعاونت شركة فيفو مجدداً مع شركة زايس في سلسلة هواتفها متوسطة المدى "V". يتميز هذا الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية، تتضمن مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX766 مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX882 مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

خيارات ألوان هاتف Vivo V60

وبينما أعشق ترقية العدسة المقربة، إلا أن التراجع من مستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل في سابقه أمرٌ مخيبٌ للآمال. في حين أن هاتف Vivo V60 مزود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل كالمعتاد، مع دعم التركيز التلقائي لالتقاط صور سيلفي فائقة الوضوح.

البطارية والشحن



تُعدّ بطارية هاتف V60 بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة أكثر إثارة للإعجاب عند إدراك مدى نحافة هذا الهاتف. لم يكن ذلك ممكناً إلا بفضل بطارية السيليكون والكربون عالية الكثافة، والتي نراها في العديد من الهواتف الصينية هذه الأيام. كما أنها تُشحن بسرعة فائقة بفضل تقنية الشحن السريع FlashCharge بقوة 90 واط، ويدعم هاتف Vivo V60 أيضاً الشحن المباشر.

سعر هاتف Vivo V60



يتوفر هاتف Vivo V60 للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، بسعر يبدأ من 70,999 روبية نيبالية لنسخة 12/256 جيجابايت. بينما تزيد تكلفة نسخة 12/512 جيجابايت بمقدار 5,000 روبية نيبالية. وإذا قمت بالطلب المسبق لهاتف Vivo V60 قبل 2 أكتوبر من المتاجر المعتمدة، فستحصل أيضًا على المزايا التالية: