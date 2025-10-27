قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية.. نظرة عن قرب

تويوتا C-HR+ الكهربائية .. نظرة عن قرب
تويوتا C-HR+ الكهربائية .. نظرة عن قرب
عبد الفتاح تركي

تخطط شركة تويوتا لتعزيز باقة موديلاتها الكهربائية من خلال إطلاق سيارتها C-HR+ الكهربائية الجديدة خلال فصل الربيع القادم باعتبارها الشقيق الأصغر للموديل bZ4X.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها C-HR+ الكهربائية الجديدة تمثل نقلة نوعية مقارنة بالموديل التقليدي؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 11 سم ليصل طول قاعدة العجلات حاليا إلى 75ر2 متر، بينما يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 52ر4 متر، بزيادة قدرها 16 سم عن الموديل السابق.

رحابة المقصورة الداخلية

رحابة المقصورة الداخلية

وانعكست هذه الزيادة في طول السيارة وطول قاعدة العجلات على الرحابة في المقصورة الداخلية، وخاصة في المقاعد الخلفية، كما زادت سعة صندوق الأمتعة، فبدلا من 388 لترا في الموديل السابق يتوافر حاليا 416 لترا لتخزين الحقائب والأمتعة، إلا أن ذلك يتطلب بعضا من الذكاء والترتيب الذكي لألواح أرضية التحميل المزدوجة.

وعلى عكس الكثير من الموديلات المنافسة لا تشتمل السيارة C-HR+ الكهربائية الجديدة على صندوق أمتعة تحت الغطاء الأمامي، بالإضافة إلى عدم وجود مساحة كافية لصندوق التابلوه أيضا.

ولكن في المقابل ينعم قائد السيارة بمقصورة داخلية مرتبة وأنيقة؛ حيث تجاهلت الشركة اليابانية الاتجاه السائد نحو الرقمنة الجذرية لمقصورة السيارة، وأصرت على استعمال الأزرار، وبالطبع توجد عدادات رقمية مرتفعة للغاية، لدرجة أن الشركة اليابانية تخلت عن شاشة العرض الأمامية Head-up.

بالإضافة إلى وجود شاشة لمسية كبيرة لتشغيل البرامج الذكية ووظائف التحكم الصوتي والتخطيط الذكي لعملية الشحن، ولكن في المقابل يزخر المقود بالكثير من الأزرار مع وجود الكثير منها أيضا حول مقبض ناقل الحركة في الكونسول الأوسط بين المقاعد.

تويوتا كورولا

علاوة على أنه يمكن ضبط المرايا الجانبية والمقود بالطريقة التقليدية بدلا من استعمال أطراف الأصابع على الشاشة، كما قامت الشركة اليابانية بإضافة زرين أو ثلاثة أزرار تناظرية للشاشة اللمسية للتحكم في درجة الحرارة وشدة الصوت بهدف تسهيل استعمال السيارة للأشخاص، الذين عاصروا الهاتف الأرضي ذا القرص الدوار والكابل.

وتتمثل الميزة الأكبر لسيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة في سهولة التحكم بها؛ حيث استفادت الشركة اليابانية من منصة البطارية الصلبة للغاية، وقامت بتصميم السيارة الكهربائية لكي تكون رشيقة بشكل غير معتاد لسيارة في فئتها، بحسب دي بي إيه.

خطوط انسيابية فائقة

ويوفر نظام التعليق مستوى فائق من الراحة أثناء التوجه إلى رياض الأطفال. ونظرا لأن السيارة SUV الكوبيه تتمتع بخطوط انسيابية فائقة فإن الأطفال ينعمون بالهدوء والراحة على متنها، ولكن في طريق العودة يمكن للسائق الاستمتاع بقيادة السيارة بثبات وراحة فائقة؛ لأنها تمتاز بنظام توجيه دقيق للغاية، كما أنها تتسارع مثل السيارات الرياضية.

تويوتا

ولكي ينعم السائق بمعدلات الأداء هذه يتعين عليه اختيار الموديل الفاخر؛ نظرا لأن الموديل الأساسي يعتمد على نظام الدفع الأمامي بقوة 123 كيلووات/167 حصان ويتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غصون 4ر8 ثانية، ويصل إلى سرعة قصوى 140 كلم/س، بالإضافة إلى توافر موديل دفع أمامي ينطلق بقوة 165 كيلووات/224 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كلم/س.

ولكن لا تظهر قوة سيارة تويوتا الحقيقية إلا مع نظام الدفع الرباعي؛ حيث تتضافر قوة المحركين لكي تنطلق السيارة بقوة 252 كيلووات/343 حصان لكي تصل إلى سرعة قصوى 180 كلم/س وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية.

ويعتمد الموديل الأساسي على بطارية بسعة 7ر57 كيلووات ساعة، وتكفي لقطع مسافة 456 كلم، ويستخدم الموديلان الآخران بطارية سعة 77 كيلووات ساعة ويصل مدى السير إلى 609 كلم في أفضل الأحوال، وهذه قيم نادرة في هذه الفئة.

تويوتا كورولا 2023

وفيما يتعلق بقيم الشحن فإن سيارة تويوتا تعتبر من أبطأ الموديلات؛ حيث تعتمد على معيار 11 كيلووات للتيار المتردد، ويتوافر معيار 22 كيلووات نظير تكلفة إضافية. وتعتبر هذه القيم بطيئة للغاية بالنسبة لسيارة يتم إطلاقها في عام 2026، وبالنسبة لتكلفتها أيضا.

ولكن شركة تويوتا تتعهد بثبات عالٍ لمنحنى الشحن، بمعنى أن البطارية ستكون قادرة على استيعاب الطاقة بأداء فائق على نطاق واسع، كما تعد الشركة اليابانية عملائها بشحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 28 دقيقة، علاوة على أنه يمكن تجهيز البطارية بشكل مسبق، بحيث لا ينخفض وقت الشحن في الشتاء أيضا، حتى في درجة حرارة -10 مئوية من المفترض أن يستغرق الشحن دقيقتين إضافيتين فقط.

تويوتا تويوتا C HR سيارة تويوتا C HR سيارة تويوتا C HR الكهربائية

