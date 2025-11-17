الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني

اعتذرت الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها التي هاجمتها فيها ، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت فيه لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".

https://www.instagram.com/reel/DRIdt4xiOvZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وأضافت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين.

بسمة بوسيل:

الفنانة بسمة بوسيل من أحدث الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لطليقة كريم محمود عبد العزيز، حيث قالت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قلبي معاكي وربنا هيعوضك بالأحسن”.

رضوى الشربيني:

أما الإعلامية رضوى الشربيني، فقد دعمت هي الأخرى آن الرفاعي، ووجهت لها رسالة قائلة: “الأصيلة المحترمة بنت الأصول”.

مي عمر:

أما الفنانة مي عمر، فقد كانت من أوائل الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لآن الرفاعي، حيث علقت في منشور عبر موقع “فيسبوك” قائلة: “تستاهلي كل الخير اللي جاي ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله”.

بسمة وهبة:

فيما دعمت بسمة وهبة آن الرفاعي في فيديو، حيث قالت: “اتفرجي عليهم نهايتهم هتبقى عاملة ازاي عشان ظلموكي.. نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وانتي بنت ناس ومتربية”.





