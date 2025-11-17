قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني

مروه صبري ودينا الشربيني
مروه صبري ودينا الشربيني
يمنى عبد الظاهر

اعتذرت الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني،  بعد تصريحاتها التي هاجمتها فيها ، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.

ونشرت مقطع فيديو  عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت فيه لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".

https://www.instagram.com/reel/DRIdt4xiOvZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وأضافت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين.

بسمة بوسيل:
الفنانة بسمة بوسيل من أحدث الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لطليقة كريم محمود عبد العزيز، حيث قالت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قلبي معاكي وربنا هيعوضك بالأحسن”.

رضوى الشربيني:
أما الإعلامية رضوى الشربيني، فقد دعمت هي الأخرى آن الرفاعي، ووجهت لها رسالة قائلة: “الأصيلة المحترمة بنت الأصول”.

مي عمر:
أما الفنانة مي عمر، فقد كانت من أوائل الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لآن الرفاعي، حيث علقت في منشور عبر موقع “فيسبوك” قائلة:  “تستاهلي كل الخير اللي جاي ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله”.

بسمة وهبة:
فيما دعمت بسمة وهبة آن الرفاعي في فيديو، حيث قالت: “اتفرجي عليهم نهايتهم هتبقى عاملة ازاي عشان ظلموكي.. نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وانتي بنت ناس ومتربية”.



 

الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز آن الرفاعي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف أسرار دقة الوصف القرآني في دورة الماء وتصريف الرياح

زيارة المريض

الملائكة تدعو لك.. عالم وزارة الأوقاف: 3 مكتسبات ربانية بعد زيارة المريض

جامعة الأزهر تدشن مبادرة حروف من نور بالعلم نبصر

جامعة الأزهر تدشن مبادرة "حروف من نور بالعلم نبصر" للطلاب أصحاب البصيرة

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد