القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

شهدت الساحة الإعلامية أزمة متصاعدة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها المذيعة مروة صبري في برنامج “قعدة ستات” عبر شبكة قنوات ألفا، وُصفت بأنها مسيئة للفنانة دينا الشربيني.



وقد تقدّم محامي الشربيني بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المذيعة والقناة، متهمًا الحلقة باحتواء عبارات خادشة للحياء واتهامات تمس السمعة الشخصية والفنية.



وحذفَت مروة صبري المقاطع من منصاتها عقب الهجوم الواسع.



من جانبها، أصدرت شبكة قنوات ألفا بيانًا أكدت فيه أن التصريحات تُعبّر عن مقدمة البرنامج فقط، مشددة على التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ورفضها لأي تجاوز أو تشهير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.