سعره مفاجأة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بفستان دانتيل أبيض

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار خلال أحدث ظهور لها، بعدما تألقت بفستان دانتيل أبيض أنيق من توقيع العلامة العالمية Alice McCall.

وأثارت دينا الشربيني الجدل بسعر الفستان حيث يُقدّر سعره بحوالي 1500 ريال سعودي فقط، اي حوالي 18 الف جنيه ما أثار دهشة محبّيها بسبب فخامته مقارنة بسعره.

تفاصيل فستان دينا الشربيني

تميز الفستان بتفاصيل دانتيل دقيقة تمنح طابعًا رومانسيًا، إلى جانب قصّة ناعمة مستوحاة من اللمسات الأسترالية المعتادة في تصاميم Alice McCall، ما جعل الإطلالة تجمع بين البساطة والرقي دون مبالغة.