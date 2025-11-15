خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب كريم محمود عبد العزيز

دخلت الإعلامية بسمة وهبه والفنانة مايا دياب، في شد وجذب بسبب واقعة طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز والدفاع عن دينا الشربيني من قبل مايا دياب.



حيث قالت وهبة في تصريحات على في برنامجها على فضائية المحور: "مايا دياب مفروض ما تدخلش في حاجات مش تخصها"، مشيرة إلى دعم دياب لدينا الشربيني أمام هجوم على سوشيال ميديا بسبب علاقتها المزعومة بكريم عبد العزيز.

وهبة أضافت: “اللي غدر بمراته هيغدر بيكي إنتي كمان”، محذرة النساء من “الغدر” في العلاقات.



كما نشرت وهبة على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها مضمونه موجه لدياب: "بقولك إيه يا حلوة، ما تخرسي انت، موضوع كده يخص المصريين مع بعض، إنت ايه لي حشرك؟".

وأضافت: "أنت مش من بلدنا، ما تطوليش لسانك علينا، احترمي نفسك بدل ما هزأك، والمرة الجاية يبقى الدور عليكي...".



ومن جانبها قالت دياب دفاع عن دينا الشربيني قائلةً: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

وتابعت: "لأن فيه أكونتات رخيصة بتتكلم بالطريقة دي عن دينا الشربيني، لأن احنا في زمن الرخص على السوشيال ميديا، أما عن الناس اللي عارفة القصة من ناحية واحدة، انتوا متعرفوش الحقيقة، والموضوع يخصني لأني اول حاجة انسانة عربية وفنانة وأخت لدينا الشربيني واللي مزعلني أكتر إن الإعلاميين بيتوجهوا لدينا بأسوأ الطرق، وفي مواقع بتنقل الخبر من غير ما تتأكد من صحته، وانتوا ما بتنقلوش بس أخبار لكن بتنقلوا بشاعة الأمور واكتر من اللازم، ولو كل واحد خد الموضوع على اخته او بنته مش هيقبل بيه، بس استباحة الناس لانهم مشهورين وترتكبوا في حقهم كل الغلط ده، دينا بنت ما في منها".

وأشعلت أزمة طلاق الممثل المصري كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى حديث الساعة في الوسطين الفني والجماهيري، وسط جدل واسع حول طريقة إعلان الانفصال وتداعياته، وحملة دعم كبيرة تلقتها الزوجة من الجمهور وعدد من الفنانين.