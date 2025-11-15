شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

أثار خبر خطوبة عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي، ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والشخصية، خاصة بعدما كشفت وسائل الإعلام عن هوية خطيبته جيلان الجباس المعروفة باسم “جولي”.

معلومات عن خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

وبفضل ظهورها إلى جانبه في مواقع التواصل، باتت جولي شخصية محورية في حياة نجم كرة القدم، وسلطت الأضواء على خلفيتها الدراسية، ومهنتها، وحتى إطلالاتها العصرية التي تعكس ذوقاً راقياً. فيما يلي أبرز المعلومات عن “جولي” ودورها إلى جانب عمر مرموش.

ـ الاسم واللقب: تُعرف جيلان الجباس باسم “جولي”.

ـ الأصل والمكان: وُلدت في القاهرة، وتُقيم حالياً في برايتون بالمملكة المتحدة.

جيلان الجباس

ـ التعليم: تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية بدرجة بكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام.

ـ مهنة: تعمل كأخصائية تسويق ومستشارة في مجال الأزياء، مما يمنحها حضورًا مميزًا في عالم الموضة والإعلام.

جيلان الجباس

ـ الهوايات: تمارس الزومبا والبوكسينج، تهوى التصوير الفوتوغرافي، وهي لاعبة سابقة في الإسكواش بنادي وادي دجلة.

ـ خلفية رياضية: لها صلة بعالم الرياضة؛ فهي ابنة عم اللاعب يوسف محرم، صديق مرموش المقرب واللاعب السابق في وادي دجلة.

جيلان الجباس مع اللاعب عمر مرموش

ـ خطوبة خاصة: أقيم حفل خطوبتها بـمرموش في أجواء عائلية خاصة دون إعلان واسع في البداية، مما يدل على حرصهما على الخصوصية.

ـ دعم مرموش من المهمات الرسمية: غياب مرموش عن معسكر المنتخب أُرجع إلى حصوله على إذن لحضور احتفالات خطوبته، حسب تقارير إعلامية.

جيلان الجباس

أبرز إطلالات “جولي”

وتجمع إطلالات حولى الجباس بين البساطة والأناقة، فهي تربط بين الذوق الكلاسيكي والمعاصر، مما يجعلها محط اهتمام وسائل الإعلام التي تتابع حياة اللاعبين بعيدًا عن الملعب.

جيلان الجباس

وظهورها بجانب مرموش في المناسبات الرياضية يدعم صورته الشخصية ويعطي بعدًا إنسانيًا لمتابعيه.

وبفضل دراستها في الاتصال والإعلام، هي شخصية قادرة على التنقل بين عالم الموضة والأضواء وأجواء الرياضة دون تداخل.