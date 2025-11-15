قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
آية التيجي

أثار خبر خطوبة عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي، ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والشخصية، خاصة بعدما كشفت وسائل الإعلام عن هوية خطيبته جيلان الجباس المعروفة باسم “جولي”. 

معلومات عن خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

وبفضل ظهورها إلى جانبه في مواقع التواصل، باتت جولي شخصية محورية في حياة نجم كرة القدم، وسلطت الأضواء على خلفيتها الدراسية، ومهنتها، وحتى إطلالاتها العصرية التي تعكس ذوقاً راقياً. فيما يلي أبرز المعلومات عن “جولي” ودورها إلى جانب عمر مرموش.

ـ الاسم واللقب: تُعرف جيلان الجباس باسم “جولي”.

ـ الأصل والمكان: وُلدت في القاهرة، وتُقيم حالياً في برايتون بالمملكة المتحدة.

جيلان الجباس

ـ التعليم: تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية بدرجة بكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام.

ـ مهنة: تعمل كأخصائية تسويق ومستشارة في مجال الأزياء، مما يمنحها حضورًا مميزًا في عالم الموضة والإعلام.

جيلان الجباس

ـ الهوايات: تمارس الزومبا والبوكسينج، تهوى التصوير الفوتوغرافي، وهي لاعبة سابقة في الإسكواش بنادي وادي دجلة.

ـ خلفية رياضية: لها صلة بعالم الرياضة؛ فهي ابنة عم اللاعب يوسف محرم، صديق مرموش المقرب واللاعب السابق في وادي دجلة.

جيلان الجباس مع اللاعب عمر مرموش

ـ خطوبة خاصة: أقيم حفل خطوبتها بـمرموش في أجواء عائلية خاصة دون إعلان واسع في البداية، مما يدل على حرصهما على الخصوصية.

ـ دعم مرموش من المهمات الرسمية: غياب مرموش عن معسكر المنتخب أُرجع إلى حصوله على إذن لحضور احتفالات خطوبته، حسب تقارير إعلامية.

جيلان الجباس 

أبرز إطلالات “جولي”

وتجمع إطلالات حولى الجباس بين البساطة والأناقة، فهي تربط بين الذوق الكلاسيكي والمعاصر، مما يجعلها محط اهتمام وسائل الإعلام التي تتابع حياة اللاعبين بعيدًا عن الملعب.

جيلان الجباس

وظهورها بجانب مرموش في المناسبات الرياضية يدعم صورته الشخصية ويعطي بعدًا إنسانيًا لمتابعيه.

وبفضل دراستها في الاتصال والإعلام، هي شخصية قادرة على التنقل بين عالم الموضة والأضواء وأجواء الرياضة دون تداخل.

جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش جولي مرموش خطوبة عمر مرموش معلومات عن خطيبة مرموش أخبار لاعبي مانشستر سيتي زوجة عمر مرموش

