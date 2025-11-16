بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

تخطو شركة BYD الصينية خطوات ضخمة لتعزيز تفوقها في سوق السيارات الكهربائية، من خلال تطوير أكبر مجمع صناعي من نوعه في العالم بمدينة تشنغتشو، بمساحة تتجاوز 130 كيلومتر مربع، متفوقة بذلك على مصانع شركة تسلا الأمريكية.

ويضم المجمع منشآت متطورة تشمل خطوط إنتاج ضخمة، ومرافق اختبار متقدمة مثل حلبة للقيادة عالية السرعة، ومنحدرات رملية، وحوض مائي لتجارب الطفو، وهو ما يتيح إجراء اختبارات صارمة على السيارات قبل طرحها في الأسواق.

وقد سجل المجمع إنتاج أكثر من 545 ألف سيارة خلال عام واحد، أي بمعدل سيارة كل دقيقة تقريبا، وتعتزم BYD رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.8 مليون سيارة سنويا.

كما تسعى الشركة لتوسيع انتشارها في أوروبا، التي شهدت فيها مبيعات BYD ارتفاع لافت بنسبة 300% منذ بداية عام 2025، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج ومصدر عالمي للسيارات الكهربائية.

يذكر أن مصنع "جيجا تكساس" التابع لتسلا، والذي كان الأكبر سابقا، يمتد على مساحة 2,500 فدان في أوستن، تكساس، إلا أن مجمع BYD الجديد يتفوق عليه من حيث المساحة والقدرة الإنتاجية.