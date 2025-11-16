كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض رضيع عثر عليه منذ أيام بجوار الزراعات في قرية عوامر بنى برزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وتبين أن وراء الواقعة ربة منزل، أنجبت ابنتها رضيع من علاقة غير شرعية ، فحاولت إخفاء الأمر، بإلقاء الرضيع فى مكان بعيد عن مكان إقامتها، ووضعت الرضيع على الأرض بجوار منطقة زراعية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط ربة المنزل، وبمباشرة التحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة، وجرى إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بالعثور على طفل رضيع عمره أيام، ملقى فى الزراعات بقرية عوامر بني برزة التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الرضيع إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحين نقله إلى دار رعاية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.