تفاصيل القبض على3 أشخاص لإطلاقهم أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز عضو مجلس نواب بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفال بفوز أحد المرشحين بدائرة أبوتشت فرشوط شمال قنا.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقطع فيديو يتضمن يتضمن قيام بعض أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة أبو تشت شمال قنا بإطلاق أعيرة النارية إبتهاجاً بفوزه بعضوية مجلس النواب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة 3 بنادق آلية "غير مرخصة".

وبمواجهة الأشخاص المتحفظ عليهم، أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض الاحتفال بفوز المرشح، عقب ظهور نتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المتحفظ عليهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.