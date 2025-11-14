العثور على رضيع بوسط الزراعات فى قرية عوامر بنى برزة بقنا

عثر عدد من الأشخاص، على طفل رضيع عمره أيام، وعلى قيد الحياة، بقرية عوامر بنى برزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بالعثور على طفل رضيع عمره أيام، ملقى فى الزراعات بقرية عوامر بني برزة التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الرضيع إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحين نقله إلى دار رعاية.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية الطفل الرضيع لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



