خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة طبيب نساء وتوليد بطلق نارى، خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى السرادق المعد لقافلة طبية، واستقر بكتف طبيب من أطباء القافلة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وتبين أن الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى ومنها إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



يخضع للعلاج بالعناية المركزة

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بأن الطبيب المصاب حالياً يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى، حتى يتماثل للشفاء بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأشار الديب، إلى أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئه وجاري غلق الجرح دون استخراج المقذوف، لاستقراره خلف عظمة لوح الكتف الأيسر بين العضلات.





