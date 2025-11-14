أخبار قنا| إصابة طبيب بطلق نارى خلال المشاركة بقافلة طبية.. ومصرع شقيقتين أسفل عقار بقرية الحراجية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها إصابة طبيب بطلق ناري مجهول خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات، نقل الطبيب المصاب بطلق ناري في قافلة طبية إلى مستشفى قنا العام، مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقوص، وضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بدشنا.





إصابة طبيب بطلق ناري مجهول خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا

أصيب طبيب نساء بطلق ناري مجهول، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.



نقل الطبيب المصاب بطلق ناري في قافلة طبية إلى مستشفى قنا العام

نقلت سيارة إسعاف، طبيب النساء المصاب بطلق ناري خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات بدشنا شمال قنا، إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة، بقرية العطيات.



مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

لقيت شقيقتان صغيرتان مصرعهما أسفل منزلهما المنهار بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل فوقهم عدد من الأشخاص، نتج عنه مصرع صغيرتين أسفل العقار المنهار.

وتبين من المعاينة الأولية، للمنزل المنهار مصرع رنا محمد ابراهيم ١٢ أعوام، وشقيقتها ريناد ١٠ أعوام، وجرى البحث عن أى مفقودين آخرين.



خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة طبيب نساء وتوليد بطلق نارى، خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى السرادق المعد لقافلة طبية، واستقر بكتف طبيب من أطباء القافلة.

