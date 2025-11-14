قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
محافظات

أخبار قنا| إصابة طبيب بطلق نارى خلال المشاركة بقافلة طبية.. ومصرع شقيقتين أسفل عقار بقرية الحراجية

الطبيب المصاب بقنا
الطبيب المصاب بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها إصابة طبيب بطلق ناري مجهول خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات، نقل الطبيب المصاب بطلق ناري في قافلة طبية إلى مستشفى قنا العام، مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقوص، وضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بدشنا.

 

إصابة طبيب بطلق ناري مجهول خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا

أصيب طبيب نساء بطلق ناري مجهول، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.
 

نقل الطبيب المصاب بطلق ناري في قافلة طبية إلى مستشفى قنا العام

نقلت سيارة إسعاف، طبيب النساء المصاب بطلق ناري خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات بدشنا شمال قنا، إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة، بقرية العطيات.
 

مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

لقيت شقيقتان صغيرتان مصرعهما أسفل منزلهما المنهار بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل فوقهم عدد من الأشخاص، نتج عنه مصرع صغيرتين أسفل العقار المنهار.

وتبين من المعاينة الأولية، للمنزل المنهار مصرع رنا محمد ابراهيم ١٢ أعوام، وشقيقتها ريناد ١٠ أعوام، وجرى البحث عن أى مفقودين آخرين.
 

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة طبيب نساء وتوليد بطلق نارى، خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى السرادق المعد لقافلة طبية، واستقر بكتف طبيب من أطباء القافلة.
 

