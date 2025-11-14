قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شاب بطلق ناري خاطئ في قرية أولاد عمرو بقنا

طلق نارى
طلق نارى

لقى شاب مصرعه بطلق نارى خاطئ خلال تواجده لإنهاء بعض الأعمال بأرض يمتلكها بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلق نارى خلال تواجده فى أرض زراعية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن المجنى عليه أصيب بطلق نارى خاطئ، نتيجة مشاجرة بين شخصين بسلاح نارى فى منطقة قريبة من المجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية أولاد عمرو مصرع شاب طلق نارى أرض زراعية

