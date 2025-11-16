إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة إنهاء حياة شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا، بإحالة أوراق شاب إلى المفتي بتهمة إنهاء حياة شقيقته، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبوالمعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوى.

ترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2025 عندما عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة فتاة بها عدة طعنات بآلة حادة" سكين" بنطاق مدينة نجع حمادي.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها، حيث أنهى حياتها بعدة طعنات من آلة حادة لوجود خلافات أسرية بينهما.

وعقب إنهاء جريمته خرج أمام الجيران وأخبرهم بإنهاء حياة شقيقته، ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة، وجرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعقب إحالة المتهم للنيابة العامة أقر بالتهمة الموجهة إليه، فأحيل لمحكمة الجنايات، والتى قررت إحالة أوراق المتهم إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.





