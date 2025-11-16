تعليم قنا يكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة ناسا للفضاء

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء والتى تم تنظيمها برعاية مركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa – ITIDA فرع جامعة قنا، وتم تصعيدهم للعالمية، ضمن أفضل الفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية، وذلك للمنافسة على التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضر التكريم، كل من: سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير العلاقات العلامة والاعلام بالمديرية، وأشرف سعد، مدير عام ادارة قنا التعليمية، والمشرفين محمد وجيه محمد، وداليا سعد عطا، وهبه محمد.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتفوق تلاميذ الفرق الثلاثة الفائزين فى المسابقة، حيث حصل فريق" Space Hero" على المركز أول أطفال، وفربق Exo Phenomenon الحاصل على المركز أول عام، بينما حصل فريق Curex على المركز ثانى عام، مثمناً دورهم في العمل الجماعى لإنجاح الفريق، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية لديهم، مما يساهم فى تحفيزهم على التفوق المستقبلى.

واستمع الصابر، إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم، وذلك لتحفيزهم على بذل المزيد من التفوق والإبتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مؤكداً أن هذه المسابقة تساهم في إلهام الطلاب وتعميق شغفهم بالفضاء والعلوم التطبيقية، وتطوير مهاراتهم العلمية والتكنولوجية، وإبتكار حلول لمشاكل واقعية بإستخدام بيانات ناسا، من خلال إدماج تقنيات حديثه مثل الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، وإستخدام طرق تعليمية مبتكرة.

في نهاية اللقاء، قدم الطلاب درعاً تكريماً لوكيل وزارة التربية والتعليم كبادرة شكر وتقدير لدوره وجهوده المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، معربين عن سعادتهم بهذا التكريم، وأنه سيكون حافزًا لهم على بذل المزيد من العطاء والإنجاز.



فيما أعرب أولياء أمور الطلاب، عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا أنه يحفز أبناءهم على الإستمرار فى التفوق خلال مسيرتهم التعليمية، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لدور المشرفين والمدربين في مساعدة الطلاب على تحقيق النجاح والتميز.