قنا.. لقاء تشاورى مع أولياء الأمور بتعليم قوص لتنمية مهارات اللغة العربية

أشاد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، بالدور الفاعل الذى توليه القيادة السياسية متمثلة فى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لدعم ملف التعليم ما قبل الجامعى.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى لأولياء أمور التلاميذ الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والذى نظمه قسم التعليم الابتدائي اليوم السبت مدرسة معركة التحرير الابتدائية، بحضور عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وعمران يوسف، مدير التعليم الابتدائي، وعبدالجواد أحمد، رئيس المكتب الفنى لمادة اللغة العربية وإبراهيم خليل، ورمضان محمد، مسؤولاً تنسيق التعليم الابتدائي وحسانى عبدالوكيل، مدير المدرسة وعدد من أولياء أمور التلاميذ المستهدفين من البرنامج و أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وتناول اللقاء عدة نقاط تفصيلية عن ماهية البرنامج الوزارى وكيفية رصد التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة من خلال سجل 26 قرائية والذى يعده كل معلم بالمدرسة والذى يتناول تتبع معلم الفصل للمستوى الفنى للتلميذ داخل الفصل خلال اليوم الدراسي وإعداد خطه داعمه لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع مشرفة البرنامج العلاجى لتنمية مهارات تقطيع الكلمات والجمل الصوتية والقراءة والكتابة.



وأشار القبانى، إلى الأهمية الكبرى الذى يقدمها البرنامج الوزارى لتنمية مهارات التلاميذ باللغة العربية ومهارات القراءة والكتابة والذى بدأ تنفيذه مطلع أكتوبر الماضى ويستمر حتى الآن.

وأكد مدير إدارة قوص التعليمية، بأن البرنامج العلاجى حقق المستهدف بنسبة كبيرة من خلال تطبيقه ب 20 مدرسة تابعة للإدارة تعمل على مدار الاسبوع، بالإضافة إلى مدرسة وحيدة داعمه تعمل يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضح القبانى، بأن جميع المدارس التى تستضيف البرنامج العلاجى متاحه أمام أى تلميذ يشعر أنه فى حاجة لتنمية مهاراته اللغوية مجانا لجميع المدارس، بالإضافة إلى أن مدرسة شهداء الثورة بمصنع سكر قوص تعمل يومى الجمعة والسبت لمن يرغب فى الحضور.

