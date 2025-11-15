قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
محافظات

قنا.. لقاء تشاورى مع أولياء الأمور بتعليم قوص لتنمية مهارات اللغة العربية

اللقاء التشاورى بقنا
اللقاء التشاورى بقنا
يوسف رجب

أشاد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، بالدور الفاعل الذى توليه القيادة السياسية متمثلة فى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لدعم ملف التعليم ما قبل الجامعى.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى لأولياء أمور التلاميذ الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والذى نظمه قسم التعليم الابتدائي اليوم السبت مدرسة معركة التحرير الابتدائية، بحضور عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وعمران يوسف، مدير التعليم الابتدائي، وعبدالجواد أحمد، رئيس المكتب الفنى لمادة اللغة العربية وإبراهيم خليل، ورمضان محمد، مسؤولاً تنسيق التعليم الابتدائي وحسانى عبدالوكيل، مدير المدرسة وعدد من أولياء أمور التلاميذ المستهدفين من البرنامج و أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وتناول اللقاء عدة نقاط تفصيلية عن ماهية البرنامج الوزارى وكيفية رصد التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة من خلال سجل 26 قرائية والذى يعده كل معلم بالمدرسة والذى يتناول تتبع معلم الفصل للمستوى الفنى للتلميذ داخل الفصل خلال اليوم الدراسي وإعداد خطه داعمه لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع مشرفة البرنامج العلاجى لتنمية مهارات تقطيع الكلمات والجمل الصوتية والقراءة والكتابة.
 

وأشار القبانى، إلى الأهمية الكبرى الذى يقدمها البرنامج الوزارى لتنمية مهارات التلاميذ باللغة العربية ومهارات القراءة والكتابة والذى بدأ تنفيذه مطلع أكتوبر الماضى ويستمر حتى الآن.

وأكد مدير إدارة قوص التعليمية، بأن البرنامج العلاجى حقق المستهدف بنسبة كبيرة من خلال تطبيقه ب 20 مدرسة تابعة للإدارة تعمل على مدار الاسبوع، بالإضافة إلى مدرسة وحيدة داعمه تعمل يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضح القبانى، بأن جميع المدارس التى تستضيف البرنامج العلاجى متاحه أمام أى تلميذ يشعر أنه فى حاجة لتنمية مهاراته اللغوية مجانا لجميع المدارس، بالإضافة إلى أن مدرسة شهداء الثورة بمصنع سكر قوص تعمل يومى الجمعة والسبت لمن يرغب فى الحضور.
 

