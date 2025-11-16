صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025.

واختار “كاف” محمد صلاح، برفقة المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي التركي، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في العام الجاري 2025.

وكان محمد صلاح، ساهم في تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما قاد منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، والرابعة في تاريخ مصر.

بينما قدم أشرف حكيمي موسمًا مميزًا رفقة باريس سان جيرمان، وكان أحد عوامل فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر، والسوبر الأوروبي.