تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور

أعادت بنتلي إحياء اسم "سوبرسبورتس"؛ عبر تقديم نسخة جديدة تعتمد بشكل رئيسي على منصة “كونتيننتال جي تي”، إلا أنها تأتي هذه المرة بفلسفة مختلفة تعتمد على تخفيف الوزن وتحسين الأداء الديناميكي، مع تحويل منظومة الحركة إلى دفع خلفي بالكامل، إلى جانب إطلالة التصميم التي تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

هيكل وتصميم بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

حصلت السيارة على مجموعة كبيرة من التعديلات الهندسية التي تستهدف تحسين التوازن، حيث زودت بنظام تعليق أمامي قائم على أذرع مزدوجة، في حين يأتي نظام التعليق الخلفي بصورة متعددة الوصلات لضمان استجابة أعلى عند المنعطفات.

بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

وتعمل هذه الأنظمة بالتكامل مع نظام مانع للانحناء يعتمد على جهد 48 فولت، والقادر على معالجة ميلان الهيكل خلال 0.3 ثانية فقط، ما يمنح السيارة ثباتًا ملحوظًا عند القيادة السريعة، وجرى أيضًا تزويدها بتقنية التوجيه بالعجلات الخلفية وتوزيع العزم عبر المكابح.

بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

وتشير بنتلي إلى أن نظام الكبح المستخدم في النسخة الجديدة يعد الأكبر بين السيارات الإنتاجية الحديثة، فقد حصلت السيارة على أقراص أمامية من مادة الكربون سيليكون سيراميك بقياس 440 ملم، بينما تأتي الأقراص الخلفية بقياس 410 ملم.

بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

وقدمن السيارة بعلب للمكابح أمامية تحتوي على 10 مكابس توفر قدرة توقف كبيرة تلائم القوة الحركية المرتفعة للسيارة، كما اعتمدت الشركة على قفل تفاضلي إلكتروني لتوجيه العزم إلى العجلات الخلفية، إضافة إلى تعديل عرض المحور الخلفي بزيادة بلغت 16 ملم مما يسهم في تحسين الثبات عند السرعات العالية.

بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

محرك V8 دون نظام هجين

تستمد كونتيننتال جي تي سوبرسبورتس الجديدة طاقتها من محرك توين تيربو V8 يستطيع أن ينتج قوة قدرها 657 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات يعمل مع نظام الدفع الخلفي.

بنتلي كونتيننتال GT سوبرسبورتس

وتحرص بنتلي في هذا الطراز على الابتعاد عن الأنظمة الهجينة، مركزة على الطابع الميكانيكي الخالص الذي يميز السيارات فائقة الأداء، وعلى الرغم من ذلك تستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 309 كيلومترات في الساعة.