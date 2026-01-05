انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أخطر الأمراض التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في العصر الحديث.



يتطور سرطان القولون ببطء حيث يستغرق الأمر حوالي عشر سنوات حتى يتحول الورم الحميد ما قبل السرطاني إلى ورم سرطاني قد يسبب أعراضًا لذا فعند ظهورها يجب اكتشافها بسرعة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان القولون.

ألم في البطن

انتفاخ المعدة

دم على أو في البراز (براز)

الإمساك أو الإسهال

الشعور بوجود براز في الأمعاء حتى بعد الذهاب إلى الحمام

الشعور بالتعب أو الضعف

فقدان الوزن غير المبرر

قد تُسبب بعض الحالات الشائعة، مثل التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي، آلامًا في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال.

لا يعني وجود هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بسرطان القولون، ولكن يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمرت هذه المشاكل لأكثر من بضعة أيام ولا تتردد في استشارة الطبيب إذا لاحظت وجود دم في البراز، أو فقدت وزنًا دون قصد، أو شعرت بالتعب مهما كانت قسطية الراحة التي تحصل عليها.