بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
عزة عاطف

تستعد بنتلي لإطلاق جيل جديد كليًا من سيارتها السيدان الفاخرة Flying Spur، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية البريطانية من خلال مزيج فريد يجمع بين التقاليد الكلاسيكية والتقنيات الحديثة، مع تأجيل خطط التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.

تصميم مستوحى من EXP 15 بمظهر أحادي أنيق

يعتمد الجيل القادم من Flying Spur على لغة تصميم مستوحاة من سيارة بنتلي التجريبية EXP 15، والتي قدمت لمحة عن مستقبل العلامة.

تتميز السيارة بواجهة أمامية أحادية الكتلة Monolithic Face تمنحها حضورًا قويًا وهيبة مميزة، مع شبك أمامي واسع ومصابيح دائرية تعيد تفسير التراث التصميمي لبنتلي بطريقة عصرية.

ومن المتوقع أن تتبنى السيارة خطوطًا أكثر انسيابية وهيكلًا أطول قليلًا، مما يمنحها مظهرًا أكثر تفرّدًا بين سيارات السيدان الفاخرة.

تأجيل التحول الكامل إلى الكهرباء

على عكس التوجه السائد في صناعة السيارات، أعلنت بنتلي عن تأجيل خططها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية حتى عام 2035 بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 2030.

ويرجع القرار إلى رغبة الشركة في تحقيق توازن بين الأداء التقليدي والتكنولوجيا الحديثة، مع الاستمرار في تطوير المحركات الهجينة ذات الأداء العالي، إلى جانب الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي في بعض الطرازات الفاخرة.

وترى بنتلي أن عملاءها ما زالوا يقدرون الإحساس الميكانيكي للمحركات التقليدية، خصوصًا في سياراتها الكبيرة التي تمثل قمة الحرفية البريطانية في عالم السيارات الفارهة.

مقصورة تجمع بين الفخامة الكلاسيكية والتقنيات الذكية

تعد المقصورة الداخلية أبرز ما يميز الجيل الجديد من Flying Spur، حيث تمزج بين الترف الخالص والتقنيات المستقبلية.

تشمل التجهيزات المتوقعة سقفًا زجاجيًا بتقنية العرض التفاعلي (Display Roof) يتيح عرض المعلومات والرسومات بشكل مباشر، إلى جانب سقف داخلي ذكي بتقنية الواقع المعزز (AR Headliner) يوفر تجربة غامرة للركاب.

أما المواد الداخلية فستستمر في استخدام الجلود الفاخرة والأخشاب الطبيعية مع لمسات من الألومنيوم المصقول، ما يضمن شعورًا بالأناقة الخالدة التي لطالما تميزت بها بنتلي.

ترى الشركة أن Flying Spur الجديدة تمثل جسرًا بين الماضي والمستقبل، حيث تحافظ على روح الحرفية اليدوية البريطانية التي تشتهر بها بنتلي، مع دمج أحدث تقنيات القيادة والراحة.

ومن المتوقع أن تطرح السيارة بمحركات هجينة قوية، مع نسخة كهربائية بالكامل في مراحل لاحقة ضمن خطة التطوير الممتدة حتى 2035.

بنتلي سيارات بنتلي بنتلي الهجينة بنتلي فلاينج سبير 2025 بنتلي الكهربائية سيارات فاخرة سيارات سيدان فخمة

