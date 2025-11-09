قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الحديدي يُوجّه نصيحة لـ «توروب» بشأن تشكيلة الأهلي قبل لقاء قمة السوبر المصري
حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو
في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر
محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي
«مالي» على صفيح ساخن.. وزراء الدفاع الثلاثة يؤكدون جاهزية تحالف دول الساحل الإفريقي
تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو
تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو
ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري |شاهد
أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات
فريق طبي بجامعة بني سويف ينقذ مريضًا من الموت بعد طعنتين نافذتين | تفاصيل
الجلابية جزء من الثقافة المصرية.. أحمد سالم: كل شعوب العالم تفتخر بأزيائها القديمة|فيديو
بنتلي تواصل التألق.. سيارة بقوة 640 حصانًا واخرى كهربائية بالكامل

سيارة بنتلي الجديدة
سيارة بنتلي الجديدة
صبري طلبه

كشفت شركة بنتلي البريطانية عن ملامح مشروعها الكهربائي المميز، والمتمثل في أول سيارة إنتاجية تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، والمقرر طرحها رسميًا في عام 2026.

وتحمل السيارة حتى الآن الاسم المبدئي Luxury Urban SUV، لتكون بمثابة نقطة التحول الكبرى في مسيرة الصانع البريطاني نحو المستقبل المستدام، دون المساس بجوهر الفخامة الذي يميز سيارات بنتلي منذ أكثر من قرن.

سيارة بنتلي الجديدة

ورغم هذا التوجه الكهربائي الكامل، أكدت بنتلي أنها لن تتخلى كليًا عن محركاتها التقليدية من نوع V8 الهجينة في المستقبل القريب، إذ أشارت إلى استمرارها في الإنتاج حتى عام 2035 على الأقل.

بنتلي وإصدار الأداء المطور

تشير التوقعات إلى أن بنتلي ستعتمد على نسخ الأداء الأعلى من منظومات بورشه الكهربائية، بحيث تقدم القوة من 600 حصان في النسخة S وصولاً إلى 794 حصان في النسخةTurbo .

سيارة بنتلي الجديدة

كما يتوقع أن تكون السيارة أخف وزنًا وأكثر ديناميكية مقارنةً بطراز GT Speed، مع تركيز واضح على تحقيق توازن مثالي بين الأداء الرياضي والقيادة المريحة في الاستخدام اليومي، وستكون نظام الدفع الخلفي معيارياً فيها، ما يمنحها تجربة قيادة أكثر حيوية ومتعة خلف المقود.

سيارة بنتلي الجديدة

وتشير بعض التقارير العالمية إلى أن بنتلي تعمل على تزويد سيارتها الجديدة بمحرك V8 مزدوج التيربو بقدرة تصل إلى 640 حصاناً، ما يجعلها أقرب إلى سيارات الأداء العالي رغم كونها كهربائية بالكامل.

سيارة بنتلي الجديدة

وبذلك تجمع السيارة بين روح بنتلي الفاخرة وأداء بورشه التقني، لتعيد تعريف مفهوم سيارات الـSUV الفاخرة الكهربائية، وتضع بصمتها في قطاع يشهد تحولاً سريعاً نحو الطاقة النظيفة دون التنازل عن الرفاهية أو القوة.

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

