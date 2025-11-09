بنتلي تواصل التألق.. سيارة بقوة 640 حصانًا واخرى كهربائية بالكامل

كشفت شركة بنتلي البريطانية عن ملامح مشروعها الكهربائي المميز، والمتمثل في أول سيارة إنتاجية تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، والمقرر طرحها رسميًا في عام 2026.

وتحمل السيارة حتى الآن الاسم المبدئي Luxury Urban SUV، لتكون بمثابة نقطة التحول الكبرى في مسيرة الصانع البريطاني نحو المستقبل المستدام، دون المساس بجوهر الفخامة الذي يميز سيارات بنتلي منذ أكثر من قرن.

سيارة بنتلي الجديدة

ورغم هذا التوجه الكهربائي الكامل، أكدت بنتلي أنها لن تتخلى كليًا عن محركاتها التقليدية من نوع V8 الهجينة في المستقبل القريب، إذ أشارت إلى استمرارها في الإنتاج حتى عام 2035 على الأقل.

بنتلي وإصدار الأداء المطور

تشير التوقعات إلى أن بنتلي ستعتمد على نسخ الأداء الأعلى من منظومات بورشه الكهربائية، بحيث تقدم القوة من 600 حصان في النسخة S وصولاً إلى 794 حصان في النسخةTurbo .

سيارة بنتلي الجديدة

كما يتوقع أن تكون السيارة أخف وزنًا وأكثر ديناميكية مقارنةً بطراز GT Speed، مع تركيز واضح على تحقيق توازن مثالي بين الأداء الرياضي والقيادة المريحة في الاستخدام اليومي، وستكون نظام الدفع الخلفي معيارياً فيها، ما يمنحها تجربة قيادة أكثر حيوية ومتعة خلف المقود.

سيارة بنتلي الجديدة

وتشير بعض التقارير العالمية إلى أن بنتلي تعمل على تزويد سيارتها الجديدة بمحرك V8 مزدوج التيربو بقدرة تصل إلى 640 حصاناً، ما يجعلها أقرب إلى سيارات الأداء العالي رغم كونها كهربائية بالكامل.

سيارة بنتلي الجديدة

وبذلك تجمع السيارة بين روح بنتلي الفاخرة وأداء بورشه التقني، لتعيد تعريف مفهوم سيارات الـSUV الفاخرة الكهربائية، وتضع بصمتها في قطاع يشهد تحولاً سريعاً نحو الطاقة النظيفة دون التنازل عن الرفاهية أو القوة.