البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟
الرئيس السيسي يشاهد عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة
ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي
الرئيس السيسي: الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة
السيسي: مصر تشهد ثمرة الإنجاز بقطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الرئيس السيسي: مصر تجني ثمار إنجازات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة
أخبار البلد

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

محمد غالي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بصورة عادلة ومنظمة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ويشهد ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 اهتماما واسعا بين المواطنين، خاصة بعد بدء تطبيق استمارة تحديث البيانات التي أطلقتها الوزارة في محافظة بورسعيد خلال سبتمبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية تستهدف ضبط المنظومة وتقليل الأخطاء والمستفيدين غير المستحقين.

وتؤكد الوزارة أن تحديث البيانات يمثل خطوة ضرورية لضمان دقة منظومة الدعم، حيث يسمح بإضافة المواليد غير المقيدين وفقا لضوابط محددة، بما يضمن وصول السلع التموينية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا.

ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية.

إضافة المواليد

وحددت وزارة التموين مجموعة من المستندات المطلوبة لإضافة المواليد، تشمل صورة البطاقة التموينية، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ورقم هاتف محمول مسجل باسمه، إضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد لجميع الأفراد المقيدين، ومستند رسمي في حال استشهاد الوالد، وكذلك صورة شهادات ميلاد المواليد المراد إضافتهم. كما يشترط تقديم صورة من كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة إن وجد.

ويجب أن تكون جميع المستندات حديثة وواضحة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المراجعة.

تموين

ووفقا لتوجيهات الوزارة فإن عملية إضافة المواليد تقتصر على فئات محددة تشمل مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة، بالإضافة إلى الأسر المقيدة على بطاقة تموين يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد بشرط ألا يقل عمر المواليد المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

ويجوز إضافة فرد رابع فقط للأسر الأولى بالرعاية على أن يكون الحد الأقصى لأفراد البطاقة بعد الإضافة أربعة أفراد.

وحرصا على تيسير الإجراءات تم إتاحة تقديم طلبات إضافة المواليد إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن واتباع خطوات تسجيل البيانات بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

كما يمكن للمواطنين التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 15999 لتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بعملية التسجيل.

ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر حسابهم على بوابة مصر الرقمية باستخدام خدمة متابعة الطلبات التي تتيح معرفة موقف الطلب وما إذا كان تم قبوله أو لا يزال قيد المراجعة في مكتب التموين المختص.

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المنصات الرسمية فقط في تقديم الطلبات محذرة من المواقع والصفحات غير المعتمدة التي تروج لخدمات تموينية مزيفة.

وتؤكد وزارة التموين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الموارد المخصصة للأسر الأكثر احتياجا، في إطار استراتيجية شاملة تعمل على تحسين كفاءة توزيع السلع التموينية وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

بطاقات التموين وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 إضافة المواليد

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
ليلى علوى
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
