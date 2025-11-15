ضبط 2 طن عجينة كفتة وحواوشي مجهولة المصدر بحملة تموينية بشبين القناطر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة ، برئاسة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين شبين القناطر، وذلك للمرور علي الأنشطة التجارية المختلفة والمخابز، للتأكد من مدي الالتزام بالقرارات والقوانين، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتشديد وتكثيف الرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

حملات موسعة

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط كمية طن و200 كيلو عجينة حواوشي، و400 كيلو عجينة كفتة، غير مدون عليها تاريخ الانتاج بإحدي الثلاجات التابعة لإدارة شبين القناطر، كما تم تحرير عدة محاضر أثناء المرور علي بعض المخابز التابعة لنطاق دائرة الإدارة، منها محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها، ومحضر تصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير محضر حيازة 9 شكائر دقيق بلدي مدعم في إحدي المخابز السياحية التابعة لنطاق دائرة الإدارة.



وتابعت المديرية، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.