رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمه بتجارة المخدرات، محذرا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري ضد بلاده.

وحذر بيترو من أن قصف كولومبيا أو استهدافه شخصيا سيؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وإشعال الفوضى، داعيا إلى احترام أمريكا اللاتينية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية كولومبية.

وتابع بيترو: "السلطة القضائية في كولومبيا لا تتبع لي؛ فهي مستقلة عني، ومعظمها تحت إدارة المعارضة، إذا أردتم معرفة من هم أفراد المافيا وتجارة الكوكايين، انظروا إلى ملفات القضاء الكولومبي".

وأضاف: "لهذا أرفض بشدة حديث ترامب دون معرفة؛ اسمي غير موجود في ملفات القضاء المتعلقة بتجارة المخدرات خلال الخمسين عاما الماضية، لا من الماضي ولا من الحاضر، توقف عن تشويهي يا سيد ترامب، هذا ليس الأسلوب الصحيح لتهديد رئيس كولومبي نشأ من الكفاح المسلح ومن ثم من نضال شعب كولومبيا من أجل السلام".

وأشار بيترو إلى أن أمريكا اللاتينية ليست مجرد وكر للمجرمين، قائلاً: "احترمونا واقرأوا تاريخنا الذي يمتد إلى 30 ألف سنة عبر الأمريكتين. لا تروا تجار مخدرات حيث يوجد فقط مقاتلون حقيقيون من أجل الديمقراطية والحرية".

وحذر الرئيس الكولومبي الولايات المتحدة من أي قصف، مضيفًا: "إذا قمتم بقصف أي من هذه الجماعات دون معلومات استخباراتية كافية، ستقتلون العديد من الأطفال، وإذا قصفتم الفلاحين، سيعود آلاف المقاتلين إلى الجبال، وإذا اعتقلتم الرئيس الذي يحظى بالاحترام من قبل جزء كبير من شعبي، فستفجرون غضب الشعب".

يأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة كولومبيا والمكسيك وإيران وجرينلاند، حيث ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - في تقرير نشرته اليوم ، الاثنين أن ترامب يواجه أسئلة حول خططه بشأن فنزويلا منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس ونقلتهما إلى مدينة نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن كولومبيا "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه إلى الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لن يستمر في منصبه لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وبيترو دخلا في نزاع متصاعد حول سلسلة الضربات البحرية التي شنتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما زاد الضغط على كولومبيا، التي تعتبر مركزًا لتجارة المخدرات في المنطقة.



وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته ستنفذ عملية تستهدف كولومبيا، قال "يبدو ذلك جيدًا بالنسبة لي".

ولفت ترامب إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك وإيران، بينما قال إن التدخل العسكري في كوبا، الحليف الرئيسي لفنزويلا، غير ضروري لأنها "على وشك السقوط"، مشيرًا إلى أن كوبا ربما لن تصمد لأنها لا تملك أي دخل الآن، فهي كانت تحصل على كل دخلها من النفط الفنزويلي.

جاءت هذه التصريحات رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أن كوبا قد تتعرض لعمل عسكري أمريكي.

وكرر ترامب رغبته في السيطرة على جرينلاند، الإقليم شبه المستقل التابع للدنمارك، والاستحواذ عليه لأسباب أمنية، واصفاً المنطقة بأنها "مليئة بالسفن الروسية والصينية".

