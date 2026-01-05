قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا
فرناس حفظي

قال  الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ردا على  تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمه بتجارة المخدرات، محذرا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري ضد بلاده.

وحذر بيترو من أن قصف كولومبيا أو استهدافه شخصيا سيؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وإشعال الفوضى، داعيا إلى احترام أمريكا اللاتينية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية كولومبية.

وتابع بيترو: "السلطة القضائية في كولومبيا لا تتبع لي؛ فهي مستقلة عني، ومعظمها تحت إدارة المعارضة، إذا أردتم معرفة من هم أفراد المافيا وتجارة الكوكايين، انظروا إلى ملفات القضاء الكولومبي".

وأضاف: "لهذا أرفض بشدة حديث ترامب دون معرفة؛ اسمي غير موجود في ملفات القضاء المتعلقة بتجارة المخدرات خلال الخمسين عاما الماضية، لا من الماضي ولا من الحاضر، توقف عن تشويهي يا سيد ترامب، هذا ليس الأسلوب الصحيح لتهديد رئيس كولومبي نشأ من الكفاح المسلح ومن ثم من نضال شعب كولومبيا من أجل السلام".

وأشار بيترو إلى أن أمريكا اللاتينية ليست مجرد وكر للمجرمين، قائلاً: "احترمونا واقرأوا تاريخنا الذي يمتد إلى 30 ألف سنة عبر الأمريكتين. لا تروا تجار مخدرات حيث يوجد فقط مقاتلون حقيقيون من أجل الديمقراطية والحرية".

وحذر  الرئيس الكولومبي الولايات المتحدة من أي قصف، مضيفًا: "إذا قمتم بقصف أي من هذه الجماعات دون معلومات استخباراتية كافية، ستقتلون العديد من الأطفال، وإذا قصفتم الفلاحين، سيعود آلاف المقاتلين إلى الجبال،  وإذا اعتقلتم الرئيس الذي يحظى بالاحترام من قبل جزء كبير من شعبي، فستفجرون غضب الشعب".

يأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة  كولومبيا والمكسيك وإيران وجرينلاند، حيث ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - في تقرير نشرته اليوم ، الاثنين أن ترامب يواجه أسئلة حول خططه بشأن فنزويلا منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس ونقلتهما إلى مدينة نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن كولومبيا "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه إلى الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لن يستمر في منصبه لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وبيترو دخلا في نزاع متصاعد حول سلسلة الضربات البحرية التي شنتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما زاد الضغط على كولومبيا، التي تعتبر مركزًا لتجارة المخدرات في المنطقة.


وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته ستنفذ عملية تستهدف كولومبيا، قال "يبدو ذلك جيدًا بالنسبة لي".
ولفت ترامب إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك وإيران، بينما قال إن التدخل العسكري في كوبا، الحليف الرئيسي لفنزويلا، غير ضروري لأنها "على وشك السقوط"، مشيرًا إلى أن كوبا ربما لن تصمد لأنها لا تملك أي دخل الآن، فهي كانت تحصل على كل دخلها من النفط الفنزويلي.
جاءت هذه التصريحات رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أن كوبا قد تتعرض لعمل عسكري أمريكي.
وكرر ترامب  رغبته في السيطرة على جرينلاند، الإقليم شبه المستقل التابع للدنمارك، والاستحواذ عليه لأسباب أمنية، واصفاً المنطقة بأنها "مليئة بالسفن الروسية والصينية".
 

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجارة المخدرات الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا ميخائيل يتأمل في رسالة رومية خلال لقائه الشهري بكهنة حلوان

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد| صور

البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف

قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون قداسة البابا بالعيد | صور

بالصور

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد