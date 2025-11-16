محمد صلاح: لقاء مجدي يعقوب شرف عمري.. ووالدي صاحب الفضل الأكبر في نجاحي

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، أن لقاءه مع جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب يمثل لحظة يفخر بها طوال حياته، مشيرًا إلى أن والده كان الداعم الأول والوحيد الذي آمن بقدراته منذ طفولته.

لقاء هافضل أفتخر بيه

وقال صلاح خلال حديثه مع الدكتور يعقوب: “سعيد جدًا بوجودي مع حضرتك، وده لقاء هافضل أفتخر بيه طول عمري. لما كنت صغير كان كل هدفي إني ألعب كورة شراب في قريتي مع أصحابي، وماكنش فارق معايا ألعب فين. ومع صعودي للفريق الأول بدأ حلم السفر لأوروبا، ولما وصلت هناك قلت لنفسي لازم أحقق حاجة محدش عملها قبلّي في مصر علشان أرفع سقف طموحات كل اللي جايين بعدي".

وأضاف: “كنت بتمنى أكون زي لاعبين كبار زي الكابتن حسن شحاتة، دول كانوا أبرز نجوم مصر لكن الشخص الوحيد اللي صدّق فيّ فعلاً كان والدي؛ كان بيصرف ويدعمني رغم إنه مش عارف هل هنجح ولا لأ، ووالدتي كانت دايمًا خايفة عليّ، والدي وقف معايا في كل خطوة، وماقدرش أنكر فضله، لأنه ضحّى بفلوسه ووقته علشان حلمي يكبر. أنا مدين له بكل حاجة وصلت لها".