مجدي يعقوب لـ محمد صلاح: أجريت 30 ألف عملية قلب وأبي كان سبب مسيرتي

كشف جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، خلال لقاء عبر قناة أون سبورت، ضمن برنامج "الأجيال القادمة" مع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، عن عدد العمليات الجراحية التي أجرىها على مدار مسيرته الطبية الطويلة، مؤكداً أنه وصل تقريبًا إلى 30 ألف عملية قلب.

وقال مجدي يعقوب خلال اللقاء الذي أذيع عبر قناة "أون سبورت": "أجريت 30 ألف عملية قلب تقريبًا، لا أتذكر تحديدًا ولكن هذا ما أتذكره في التوقيت الحالي".

وأضاف جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، أن بدايته في مجال الطب كانت مرتبطة بوفاة عمته، مشيرًا إلى أنه أخبر والده منذ أن كان عمره 7 سنوات بأنه سيصبح جراح قلب، وهو القرار الذي شكل مسيرته لاحقًا: "والدي كان السبب في مسيرتي، وبعد وفاة عمتي قلت له أني سأصبح جراحًا، ومنذ ذلك الحين بدأت الطريق الذي سمح لي بمساعدة الآخرين وإجراء الأبحاث لتطوير علاجات جديدة".

وتحدث جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، عن رحلته المهنية، حيث عمل أستاذًا لجراحة القلب والصدر في مؤسسة القلب البريطانية لأكثر من 20 عامًا، وأجرى أول عملية زرع قلب في بريطانيا عام 1980، كما قاد فريقًا نجح في تصنيع أجزاء من القلب من خلايا بشرية.

وأشار جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، إلى الأعمال الخيرية التي أسسها، منها منظمة "سلسلة الأمل" عام 1995، التي تهدف لمساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية في الدول النامية ومناطق الصراعات.

وأكد جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، خلال الحوار: “كنت دائمًا أريد أن أكتشف أشياء جديدة تفيد الناس، وحتى الآن أحاول تطوير طرق جديدة للعلاج، وأجريت حتى الآن حوالي 30 ألف عملية قلب ناجحة. لو أردت أن أرسل رسالة لنفسي، فهي أن أواصل كل الطريق وألا أستمع لمن يحبطني، وأترك الناس يتركوني لأتمكن من الوصول لأهدافي.”