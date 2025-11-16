مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة إثر اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية توك توك أمام عوايد ضيف بمركز كفر الدوار بالبحيرة، تم نقل الجثتين والمصابين مستشفى كفر الدوار العام وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية توك توك " أمام عوايد ضيف بدائرة مركز كفر الدوار ووجود متوفيين ومصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث.

وتبين من المعاينة وفاة كلًا من:" غريب عبد العزيز أحمد، (65 عامًا)، سعد سعيد عبد الحليم، (45 عامًا)، مقيمان بكفر الدوار.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" هلا عبد اللطيف صبره (46 عامًا)، ربة منزل وصابرين جمعة محمد (40 عامًا)، مقيمتان كفر الدوار مصابتان باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة كما تم التحفظ على السيارة والتوكل توك وباشرت النيابة التحقيق التحقيق.