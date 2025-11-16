ضبط محطة وقود بالبحيرة جمعت 26 ألف لتر بنزين لبيعها في السوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، وذلك ضمن تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي للسوق السوداء.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود سيارات جمعت 26100 لتر بنزين بغرض بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط أحد موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية وبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعَّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.