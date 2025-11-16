كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتغيب نجلته بأسيوط ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر له.

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء والد الفتاة المذكورة وسؤاله قرر بغياب نجلته (طالبة سن 21) لمرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها ، وعلل إدعائه الكاذب فى إطار إهتمام المسئولين بشكواه.

أمكن تحديد مكان تواجد المذكورة بنطاق محافظة الجيزة وبسؤالها قررت بقيامها بترك مسكنها بمحض إرادتها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.