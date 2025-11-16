قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند
الأوقاف عن مسابقة دولة التلاوة: حين يعلو صوت القرآن في مصر تتحرّك القلوب قبل الألسنة
بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل
عبدالغفار: صحة المصريين مسئولية دولة كاملة.. وليست شأن وزارة واحدة
حوادث

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

الفتاة
الفتاة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتغيب نجلته بأسيوط ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر له.

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء والد الفتاة المذكورة وسؤاله قرر بغياب نجلته (طالبة سن 21) لمرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها ، وعلل إدعائه الكاذب فى إطار إهتمام المسئولين بشكواه.

أمكن تحديد مكان تواجد المذكورة بنطاق محافظة الجيزة وبسؤالها قررت بقيامها بترك مسكنها بمحض إرادتها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية أسيوط

