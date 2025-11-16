حريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في محل أخشاب بجوار نادي الزهور في مدينة نصر بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب حريق في محل أخشاب بجوار نادي الزهور في مدينة نصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث انتقلت سيارتين إطفاء لموقع الحادث وتبين اندلاع الحريق في محل أخشاب بجوار نادي الزهور في مدينة نصروتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.